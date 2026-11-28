È ufficialmente partito il Natale a Cesena. Oggi pomeriggio, sabato 28 novembre, sono state accese le luminarie in Corso Mazzini e l’albero in piazza Almerici. A dare il via all’accensione è stata Nicoletta Braschi, interprete della Fata Turchina nel film Pinocchio di Roberto Benigni, nel quale ha recitato le frasi poi riportate sulle luminarie: «Dare allegria è la cosa più bella che si possa fare al mondo». Insieme a lei anche il presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri, l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari e il sindaco Enzo Lattuca.