Cesena, la Croce Rossa compie 160 anni: il calendario delle iniziative parte mercoledì 8 maggio

In occasione dei 160 anni di storia della Croce Rossa Italiana, a Cesena si è pronti a festeggiare una ricorrenza speciale.

Per la giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che ricorre l’8 maggio, Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena organizzerà una sfilata con tutti i suoi automezzi per le strade del centro storico. L’arrivo è previsto in Piazza della Libertà alle 17 e i mezzi vi resteranno fino alle 19.

“Sarà un’occasione - si legge in una nota - per festeggiare, ma sarà anche un modo per farci conoscere dalla popolazione. Avremo l’onore di avere con noi, per un saluto, il nostro sindaco Enzo Lattuca, che parteciperà all’inaugurazione di un fuoristrada e di un carrello multifunzione, entrambi ricevuti in dono dalla nostra associazione in occasione dell’alluvione del maggio 2023; due nuovi mezzi di cui andiamo molto fieri perché indispensabili per poter fronteggiare in modo efficiente le emergenze.

Allestiremo inoltre una piccola mostra storica sulla Croce Rossa del Comitato di Cesena”.

Dal 10 al 12 maggio

Dal 10 al 12 maggio in piazzale Ambrosini (zona Ippodromo) sarà allestito il “CRI CAMP”, con stand informativi dove i volontari risponderanno alle domande e spiegheranno i vari ambiti di intervento di Croce Rossa: sanitario, sociale, emergenza, giovani, formazione, disseminazione Diritto Internazionale Umanitario. Saranno esposte le nostre divise storiche, i mezzi e materiali del Comitato.

Per chi volesse assistere al montaggio del campo e del Posto Medico Avanzato, l’appuntamento è per venerdi 10 maggio dalle 15:00 alle 17:00 circa, mentre sabato 11 maggio alle ore 16.30 per i più piccoli sarà possibile partecipare alla caccia al tesoro per aspiranti volontari, un altro momento interessante sarà la rappresentazione di un intervento di soccorso in occasione di un incidente stradale simulato che si terrà domenica 12 Maggio alle ore 15. Per maggiori informazioni: 345 9431722.