Cesena, la crisi della Flash Control, i sindacati: “Non lasceremo soli i lavoratori”

Presidio di sostegno per i lavoratori a Cesena. Grande partecipazione questa mattina al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Flash Control S.r.l., organizzato in concomitanza con lo sciopero proclamato da FIM CISL Romagna, FIOM CGIL Forlì-Cesena e UILM-UIL Cesena. Al presidio, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, erano presenti le rappresentanze sindacali territoriali e di categoria, che hanno espresso piena vicinanza e sostegno ai dipendenti della Flash Control. Ha partecipato inoltre l’assessore Lorenzo Plumari, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti della vertenza e delle difficoltà che stanno vivendo le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie.

La mobilitazione arriva dopo l’assenza della proprietà al Tavolo di salvaguardia occupazionale convocato il 9 settembre presso il Comune di Cesena dal Sindaco Enzo Lattuca. Una sedia rimasta vuota davanti alle istituzioni e alle rappresentanze dei lavoratori, in un momento nel quale sarebbero state necessarie risposte concrete e assunzione di responsabilità.

A rendere ancora più grave il quadro è arrivata la notizia della sentenza del 17 settembre, con la quale è stata dichiarata la Liquidazione Giudiziale della Flash Control S.r.l. Il Tribunale ha nominato Giudice Delegato la dott.ssa Carmen Bifano e Curatore il dott. Filippo De Luca, fissando al 20 aprile 2027 l’udienza per l’esame dello stato passivo.

“La partecipazione di oggi, con lavoratrici, lavoratori, organizzazioni sindacali e istituzioni presenti e unite al presidio, dimostra la dignità, la determinazione e la compattezza con cui viene affrontata questa vertenza – dichiarano CISL Romagna, CGIL Forlì-Cesena e UIL Cesena, unitamente alle categorie FIM CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL –. Dopo mesi senza retribuzioni, dopo l’assenza dell’azienda al tavolo convocato dalle istituzioni e alla luce della liquidazione giudiziale, si apre una fase estremamente delicata nella quale non possiamo perdere tempo.”

“La priorità è tutelare ogni singolo lavoratore e ogni singola lavoratrice – proseguono le organizzazioni sindacali –. Chiederemo un confronto immediato con il Curatore per verificare tutte le procedure necessarie alla tutela dei crediti retributivi e contributivi maturati e per attivare nel più breve tempo possibile gli strumenti di sostegno al reddito e gli ammortizzatori sociali disponibili.”

Le organizzazioni sindacali chiedono inoltre alle istituzioni locali e regionali di mantenere alta l’attenzione sulla vertenza e di mettere in campo tutte le misure necessarie per sostenere i lavoratori, tutelare il reddito e favorire concrete prospettive di ricollocazione e continuità occupazionale. “Non lasceremo sole le lavoratrici e i lavoratori della Flash Control. Saremo al loro fianco in tutte le sedi necessarie, dalla procedura di insinuazione al passivo fino al confronto con le istituzioni e alla ricerca di ogni possibile soluzione per la tutela occupazionale. Oggi si apre una nuova fase della vertenza: CISL, CGIL e UIL, unitamente alle categorie FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL, continueranno ad affrontarla in modo unitario, con determinazione e responsabilità.”