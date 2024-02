Cesena, la “Cremeria” riparte dai suoi due fondatori

Dopo aver esportato la loro idea di gelato artigianale in tutto il mondo, Emanuele Giuffrida e la moglie Sonia Viroli tornano “a casa”. Oggi infatti inaugurano la nuova gestione della “Cremeria”, la gelateria di viale della Repubblica che avevano fondato nel 1997 e che gestirono fino al 2006. Per festeggiare questa ripartenza, dalle 16 alle 19 offriranno una degustazione gratuita dei loro gelati. Con loro ci sarà anche Elisa Pagliarani, che assunsero come dipendente nel 2001, da allora non ha mai lasciato la gelateria e adesso si prepara a fare il salto da dipendente a socia.

In quei quasi dieci anni di gestione erano riusciti a coltivare una clientela affezionata e la posizione strategica, vicino a due istituti superiori, una scuola media e la stazione, hanno permesso di far conoscere in fretta la qualità del gelato servito alla “Cremeria”. Non era raro, in quegli anni, incontrare persone che avevano attraversato la città per andare a mangiare proprio il loro gelato e ancora oggi a Giuffrida e Viroli capita di essere riconosciuti e salutati con affetto dai loro clienti di allora.

Se lasciarono non fu certo perché il progetto era andato in crisi: «Avevamo due figli piccoli ed era diventato difficile sostenere quei ritmi», spiega Giuffrida. Il legame col gelato non si è però mai interrotto. Con un fornitore, Proni, hanno fondato “Gioelia La Cremeria”, il marchio con cui hanno portato il gelato artigianale in giro per il mondo e di cui Giuffrida è tuttora quality manager. «Abbiamo aperto gelaterie anche all’estero e fuori dall’Italia il gelato è ancora più apprezzato». In questi anni hanno avviato ben 45 gelaterie con laboratorio artigianale e punti vendita: ce ne sono in Spagna nell’est Europa, in Grecia e anche in Arabia Saudita. «A ogni nuovo negozio la cosa più emozionante era lo stupore e la meraviglia che si leggeva sui loro volti. Prima in quelli di proprietari e staff quando spiegavamo loro i nostri prodotti, poi nei clienti».

Ora quel bagaglio di conoscenze ed esperienze lo riportano “a casa”. «Si è presentata l’opportunità di riprendere la “Cremeria” e non ce la siamo lasciata sfuggire».

Nei giorni scorsi, mentre si spargeva la voce del loro ritorno, qualcuno ha già fatto capolino in negozio mentre erano impegnati nei lavori di restyling.