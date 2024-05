Cesena, la clinica si allarga nella ex banca con ambulatori per visite a pagamento dei medici ospedalieri

La clinica privata “Columbus” lungo via Emilia è pronta ad allargarsi al piano terra, andando a occupare gli spazi dove fino a pochi anni fa si trovava la banca. Verranno trasformati in poliambulatori dove alcuni medici specialisti del Bufalini eserciteranno la loro attività extraospedaliera. Quella a pagamento, in aggiunta al lavoro che fanno all’interno della struttura pubblica.

Per potere fare questa metamorfosi è stata presentata in Comune una richiesta per ottenere un permesso di costruire in deroga. Questa speciale procedura è stata necessaria perché, oltre a una ristrutturazione edilizia con accorpamento di due unità immobiliari, si andrà a cambiare la destinazione d’uso di una porzione del grande complesso in viale Marconi 267 e 271. Attualmente al primo piano c’è il “Columbus”, mentre una parte del piano terra è occupata dal “Columbus Medical Center”, mentre nella parte restante è stata attiva fino a settembre 2001 la ex Cassa dei Risparmi di Forlì. Al secondo piano ci sono invece uffici e studi professionali. Ora, al posto dell’istituto di credito, si prevede di ampliare il “Columbus Medical Center”, creando ambulatori destinati a medici ospedalieri in attività professionale cosiddetta “extra moenia”. Questo tipo di prestazioni, a pagamento, sono in espansione da tempo e senza sosta, perché chi può permetterselo preferisce tagliare in questo modo i tempi d’attesa, che in alcuni settori sono molto lunghi.

Il problema è che non sarebbe possibile, dal punto di vista urbanistico, trasformare in un presidio medico i locali usati dalla banca fino a 4 anni e mezzo fa. Perciò si è dovuta chiedere una deroga, sfruttando una possibilità prevista dalle normative per edifici di interesse pubblico, classificazione che dipende dal tipo di attività svolta, a prescindere dal fatto che la proprietà sia privata oppure no. I poliambulatori sono indicati tra i servizi che rientrano in questa categoria. Il “Columbus”, che anno dopo anno sta acquisendo una crescente notorietà, sta così per fare un altro salto di qualità, dopo avere investito parecchi soldi anche nell’acquisto di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione.