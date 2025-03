Cesena, “La città è la scuola”: compie un anno il progetto didattico della primaria “Carducci”

‘La città è la scuola’ compire un anno il progetto che, partendo dalla primaria ‘Carducci’, coinvolge 80 insegnanti, 680 studenti e le rispettive famiglie su tematiche del vivere insieme. Si tratta di un progetto selezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, avviato nell’ambito del bando ‘Vicini di scuola 2022’, e implementato da ‘Controvento’, Società Cooperativa Sociale Onlus, insieme all’Amministrazione comunale, il Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, associazione Apeiron ODV, C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l’Inserimento Lavorativo e Sociale, Terzo Circolo didattico di Cesena rappresentato dal dirigente Enrico Flamigni e valutato dal Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Questo percorso – afferma l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è reso possibile grazie al coinvolgimento di numerose associazioni e professionisti. La società in cui viviamo non è un’entità statica, ma è in costante evoluzione: mutano le strutture, i linguaggi e i metodi che la compongono. La scuola, come microcosmo, deve rispecchiare questa dinamicità e mantenere costantemente ‘aperte le antenne’ per accogliere e adattarsi alle novità. Spesso ci soffermiamo su termini come inclusione e integrazione, ma ne dimentichiamo uno fondamentale che le sostiene: l’interazione. È necessario dialogare e interagire prima di poter integrare. Credo che il bilancio del primo anno possa essere considerato positivo, poiché ha avviato e fatto circolare nuove idee. La scuola è il luogo dove tutte le idee e le parole devono poter circolare liberamente. Le diversità che arricchiscono la scuola e la società vanno accompagnate con attenzione e sensibilità”.

Il progetto ambisce a creare una certa omogeneità sociale all’interno del Terzo circolo didattico di Cesena con l’obiettivo di prevenire la segregazione etnica e scolastica. Agisce lungo due coordinate precise che interessano la costruzione di senso di comunità e il potenziamento dell’offerta formativa attraverso un approccio pedagogico innovativo che favorisca la promozione delle competenze di ciascuno. Sono questi contenuti al passo con le più recenti indicazioni europee e nazionali.