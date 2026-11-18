CESENA. La Cassa di Ravenna Spa si è aggiudicata la gara per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Cesena per i prossimi cinque anni (fino al 31 dicembre 2031), accordo eventualmente rinnovabile per altri tre anni. La Tesoreria del Comune di Cesena si aggiunge ad altre Tesorerie svolte dalla Cassa di Ravenna, ovvero l’Unione Rubicone e Mare, il Comune di Savignano sul Rubicone, il Comune di Borghi, il Comune di Longiano, il Comune di Sogliano, il Comune di San Mauro Pascoli ed il Comune di Roncofreddo. In provincia di Ravenna la Cassa gestisce già le tesorerie del Comune e della Provincia di Ravenna, della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, dell’Autorità di Sistema Portuale, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e S. Agata sul Santerno.