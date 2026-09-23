Cesena, la Casa di Cura Malatesta Novello venduta al gruppo Ghc per 69 milioni

Cesena
  • 23 settembre 2026
Cesena, la Casa di Cura Malatesta Novello venduta al gruppo Ghc per 69 milioni

Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”) comunica di aver sottoscritto un contratto di acquisto vincolante per l’acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Casa di Cura Malatesta Novello, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e con sede a Cesena. Una operazione da 69,3 milioni di euro che ricomprende anche l’acquisizione dell’immobile strumentale, oggetto di un contestuale preliminare di compravendita stipulato da GHC Real Estate S.p.A., dotato di una superficie di ca. 6.600 mq e attualmente condotto in locazione dalla Target.

Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato: “Questa operazione ci rende particolarmente orgogliosi e conferma la validità di una strategia di crescita sana, selettiva e orientata alla creazione di valore. Con la Casa di Cura Malatesta Novello, entra in GHC una struttura di eccellenza sia per la qualità dell’attività clinica, sia per le elevate performance economiche e finanziarie, con una marginalità superiore al 21% e una significativa capacità di generare cassa. Risultati che riteniamo possano ulteriormente migliorare grazie a concrete opportunità di sviluppo ed efficientamento, già individuate nel corso della due diligence. Riteniamo, inoltre, particolarmente importante che la Dottoressa Valentina Valentini, che sino ad oggi ha guidato la struttura con grande competenza e dedizione, continui a gestirla insieme a noi, garantendo continuità al percorso intrapreso e contribuendo alla nuova fase di sviluppo. Agli azionisti, con i quali condividiamo valori e principi, va il nostro apprezzamento per aver costruito negli anni una realtà di eccellenza e per aver compiuto, in assenza di continuità generazionale, una scelta non facile, anteponendo ad ogni altra considerazione la volontà di garantire alla struttura un futuro solido di crescita e valorizzazione”.

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Maria Laura Garofalo

La Malatesta Novello, fondata nel 1947, eroga prestazioni sia di ricovero che ambulatoriali, sia in accreditamento che in forma privatistica. Per quanto concerne l’attività di ricovero è dotata di 144 posti letto accreditati per le discipline di Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale, Medicina Generale/Lungo Degenza, Ginecologia, Otorinolaringoiatria.

In ambito ambulatoriale, la struttura è accreditata per le specialità di Medicina Generale, Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Gastroenterologia - endoscopia digestiva, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ginecologia, Laboratorio analisi, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Diagnostica per immagini - radiologia diagnostica, Medicina dello sport, Oculistica, Neurologia, Urologia, Endocrinologia, Allergologia, Pneumologia, Reumatologia, Psicologia non medica, Psichiatria, Neurochirurgia, Geriatria, Oncologia. In termini di dotazioni clinico-sanitarie, dispone di 4 sale operatorie, di cui una attivata nel 2017 e una ancor più recente inaugurata nel 2023, di una Terapia Intensiva post-operatoria dotata di 6 posti letto oltre a tecnologie e apparecchiature di ultima generazione come una Risonanza Magnetica 1,5T della Phillips e una TAC 64 slices della Fuji.

L’operazione consentirà a GHC di incrementare ulteriormente la propria rilevanza in Emilia-Romagna, dove il Gruppo è oggi già presente con le strutture per acuti di Hesperia Hospital (Modena), Ospedali Privati Riuniti (Bologna), Domus Nova (Ravenna), Casa di Cura Prof. Nobili (Castiglione dei Pepoli) e con i centri diagnostici Poliambulatorio Dalla Rosa Prati (Parma) ed Aesculapio (S. Felice sul Panaro). Complessivamente, includendo il contributo della Target riferito all’anno 2025, le strutture del Gruppo in Emilia-Romagna esprimeranno Ricavi aggregati pari a oltre €200M, rafforzando pertanto il ruolo di GHC nella Regione.

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