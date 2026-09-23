Cesena, la Casa di Cura Malatesta Novello venduta al gruppo Ghc per 69 milioni

Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”) comunica di aver sottoscritto un contratto di acquisto vincolante per l’acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Casa di Cura Malatesta Novello, struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e con sede a Cesena. Una operazione da 69,3 milioni di euro che ricomprende anche l’acquisizione dell’immobile strumentale, oggetto di un contestuale preliminare di compravendita stipulato da GHC Real Estate S.p.A., dotato di una superficie di ca. 6.600 mq e attualmente condotto in locazione dalla Target.

Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha commentato: “Questa operazione ci rende particolarmente orgogliosi e conferma la validità di una strategia di crescita sana, selettiva e orientata alla creazione di valore. Con la Casa di Cura Malatesta Novello, entra in GHC una struttura di eccellenza sia per la qualità dell’attività clinica, sia per le elevate performance economiche e finanziarie, con una marginalità superiore al 21% e una significativa capacità di generare cassa. Risultati che riteniamo possano ulteriormente migliorare grazie a concrete opportunità di sviluppo ed efficientamento, già individuate nel corso della due diligence. Riteniamo, inoltre, particolarmente importante che la Dottoressa Valentina Valentini, che sino ad oggi ha guidato la struttura con grande competenza e dedizione, continui a gestirla insieme a noi, garantendo continuità al percorso intrapreso e contribuendo alla nuova fase di sviluppo. Agli azionisti, con i quali condividiamo valori e principi, va il nostro apprezzamento per aver costruito negli anni una realtà di eccellenza e per aver compiuto, in assenza di continuità generazionale, una scelta non facile, anteponendo ad ogni altra considerazione la volontà di garantire alla struttura un futuro solido di crescita e valorizzazione”.