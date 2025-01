Cesena, la campionessa Under 18 di beach tennis ricevuta in Comune

Dopo essersi distinta lo scorso dicembre ai campionati di ‘Coppa Davis’ disputati a San Paolo, in Brasile, la giovane atleta cesenate Alice Foschi, oggi campionessa mondiale di beach tennis, è stata ricevuta dal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore allo Sport Christian Castorri che si sono congratulati con lei, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, per l’importante traguardo raggiunto in un contesto competitivo di particolare rilievo.

Dal 10 al 15 dicembre 2024 a San Paolo, in Brasile, si è svolto il 12° Campionato del Mondo a squadre, la Coppa Davis del beach tennis, a cui Alice Foschi ha preso parte dopo essere stata convocata nella nazionale under 18 dal capitano Michele Folegatti. Al suo fianco: Giulio Brunello, Tristano Frattolillo, Edoardo Paganelli, Elena Francesconi e Alice Pepi.

“È per noi motivo di grande orgoglio – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore Christian Castorri – incontrare e conoscere i giovani campioni cesenati dello sport che sin da piccoli si allenano negli impianti sportivi cittadini tra i ranghi delle associazioni locali. I traguardi raggiunti da ciascuno di loro riguardano tutta la nostra città ed è per questa ragione che continuiamo a seguirli con grande soddisfazione. È anche il caso dell’ultimo titolo conquistato dalla diciottenne Alice Foschi che pratica beach tennis dall’età di 6 anni allenandosi tre giorni a settimana tra Cesena e Riccione. Un ringraziamento particolare a lei per aver raggiunto, in squadra, un risultato così importante a livello mondiale e per aver portato in alto la bandiera di Cesena sempre più spesso rappresentata da giovani promesse nell’ambito di competizioni sportive nazionali e internazionali. Le auguriamo dunque ogni traguardo, a partire dai prossimi campionati di Roma in programma a febbraio, e di continuare a distinguersi nella sua disciplina così come fatto in questi anni”.

Alice Foschi ha 18 anni e frequenta il quarto anno dell’Istituto tecnico-agrario Garibaldi/Da Vinci di Cesena. Si è avvicinata al beach tennis sin da piccolissima e all’età di 6 anni, grazie al sostegno della famiglia, ha cominciato ad allenarsi con Sofia Cimatti, una delle giocatrici con più successi al mondo, e Teo Casadei. Oggi si allena con Matteo Marighella.