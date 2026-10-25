Cesena, la camminata per la parità di genere richiama 300 persone

Si è svolta sabato la prima camminata solidale organizzata dal Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL di Cesena, composto da Esmeralda Sinani, Elisa Montanari e Martina Zignani, in collaborazione con l’associazione Women in Run di Cesena. Una prima edizione che ha superato le aspettative, con la partecipazione di oltre 300 persone. Alla camminata hanno preso parte donne e uomini di tutte le età, con una significativa presenza di giovani, a testimonianza di quanto i temi della parità di genere e del contrasto alla violenza contro le donne siano sentiti e condivisi dalla comunità. La giornata ha permesso inoltre di raccogliere 1.500 euro, che saranno devoluti interamente in beneficenza a Women in Run, che provvederà a destinare la somma ai centri antiviolenza del territorio. All’iniziativa era presente la Segretaria Confederale Nazinale UIL Ivana Veronese, che nel corso della giornata ha sottolineato l’importanza di continuare a promuovere una reale cultura della parità di genere e di rafforzare ogni azione di contrasto alla violenza contro le donne. Presenti Paolo Manzelli, Segretario Territoriale UIL Cesena ,Francesca Ricci, Coordinatrice Nazionale UIL Pari Opportunità; Giuliano Zignani, Presidente ITAL-UIL; Marcello Borghetti, Segretario Regionale UIL Emilia-Romagna, Elisa Sambataro, Coordinatrice Pari Opportunità UIL Emilia-Romagna insieme a Isabella Ciotti.