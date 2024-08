Cesena, la bicipolitana si tinge di rosso

Un tappeto rosso che da via Ravennate si sviluppa fino a via Cervese, e viceversa. Sono quasi terminati i lavori riguardanti la realizzazione del percorso ciclopedonale che fiancheggia via Cerchia di Sant’Egidio, tra via Ravennate e la rotonda Callas, nell’ambito della bicipolitana cittadina costituita da oltre 100 chilometri di percorsi di collegamento. Alla rifinitura dei cordoli stradali e alla colorazione rossa dell’intera corsia ciclabile seguiranno gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale, in parte già realizzati.

«Quello della bicipolitana - commenta l’Assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Christian Castorri - è un progetto importante, intrapreso con l’obiettivo di dotare tutto il territorio di infrastrutture atte a incrementare la sicurezza di pedoni e ciclisti ma anche di restituire ordine al traffico veicolare, soprattutto in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. In questo caso, il percorso ciclabile è stato progettato per collegare in maniera strategica due aree della città nelle quali gravitano tanti cesenati che da tempo ci chiedono di realizzare infrastrutture in grado di favorire gli spostamenti in bici. Se da un lato in queste ore volgono a termine i lavori della ciclabile di viale Gramsci, dall’altro anche via Cerchia di Sant’Egidio, in buona parte, è pronta per essere fruita. Alla segnaletica orizzontale seguirà quella verticale con relativa specifica dei tempi di percorrenza da un luogo all’altro. Nel prossimo mese invece il cantiere si sposterà nel tratto che si estende tra le vie Torriana e Cervese».

Il completamento della ciclabile lungo l’asse della via Cerchia di Sant’Egidio, per una spesa di 600mila euro, fa parte della bicipolitana, una sorta metropolitana su due ruote in superficie. Da via Torriana a via Boscone la pista è già presente, anche se questo tratto è interessato da ulteriori opere di manutenzione della pavimentazione e dei cordoli di separazione dalla carreggiata. Si procede dunque con la realizzazione della pista ciclo-pedonale nei tratti tra le vie Cervese e Torriana. Nello specifico, tra la via Cervese e la via Torriana la pista sarà in sostituzione dell’attuale marciapiede che verrà demolito per far posto ad un percorso con spartitraffico e carreggiata; da via Torriana a via Boscone invece è stata eseguita la ristrutturazione e pulizia della pista esistente.

Realizzare o potenziare piste ciclabili che collegano scuole e impianti sportivi è un obiettivo dell’amministrazione comunale. A questo proposito, nell’ambito di “Cesena Sport City” e grazie al finanziamento di Italia City Branding 2020, il settore dei Lavori Pubblici, insieme allo studio “Degli Esposti Architetti srl”, ha concluso la progettazione di percorsi ciclabili di connessione ai poli sportivi oggetto di interventi, Case Gentili, Ferrovia, Montefiore, Fiorenzuola e Villachiviche. «Una città sempre più connessa - commenta l’assessore Castorri - risponde in modo tempestivo, efficace e concreto, alle esigenze dei cittadini. Per quanto riguarda gli spostamenti casa-centro sportivo, nell’ambito di ‘Cesena Sport City’, abbiamo avviato un piano di ammodernamento delle strutture per renderle più efficienti, polifunzionali e attrattive, ma anche della rete infrastrutturale di mobilità sostenibile che collegherà tra loro i centri. In merito a quest’ultimo punto, l’approvazione del progetto esecutivo corrispondente a un costo complessivo di 1 milione e 326.839 euro ci dà ora modo di concentrarci sul finanziamento di queste opere individuando opportunità che consentano ai nostri uffici di procedere con l’iter previsto».