Cesena, la Biblioteca Malatestiana aperta sabato e domenica fino alle 19

Biblioteca Malatestiana aperta la domenica dalle 15 alle 19. Con l’arrivo del mese di settembre e in occasione della ripartenza delle attività didattiche e di studio cambiano gli orari della Biblioteca Malatestiana e degli Hub di comunità aderenti alla rete bibliotecaria cittadina Con.Te.Sto.

In relazione alla Malatestiana Moderna, e dunque anche alla Mediateca, alla Malatestiana Ragazzi e alle aule studio, si comunica che da oggi, lunedì 16 settembre, fino al 15 giugno 2025, gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, da martedì a sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00; la domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00. I servizi resteranno chiusi al pubblico il 1° novembre, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre. Gli orari subiranno una modifica temporanea invece nelle giornate del 24 e del 31 dicembre quando sarà possibile fruire dei servizi dalle ore 09:00 alle ore 14:00, e nelle giornate del 6 gennaio e dell’8 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

La Sala manoscritti e fondi speciali, nello stesso periodo indicato (16 settembre-15 giugno) osserveranno i seguenti orari: lunedì e domenica chiuso, da martedì a sabato 09:00-13:00, martedì e giovedì 14:00-18:00.

Borello e Sant’Egidio

La nuova Rete Bibliotecaria del Comune di Cesena passa anche da Borello e Sant’Egidio dove l’Amministrazione comunale ha promosso e avviato la straordinaria esperienza degli hub di comunità che, attraverso la ricca proposta di servizi disponibili, avvicinano il Comune ai Quartieri. In modo particolare, a Borello (in piazza San Pietro in Solfrino, 465) l’orario invernale è il seguente: martedì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 (riservato alle scuole su prenotazione) e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30, mercoledì 15:00-18:30; giovedì 8:00-12:30 e 15:00-18:30; venerdì, sabato, domenica: 15:00-18:30. Lunedì chiuso. Con riferimento all’hub di Sant’Egidio (via Cervese, 1260): martedì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30, mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 (riservato alle scuole su prenotazione) e dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Venerdì, sabato, domenica: 15:00-18:30. Lunedì chiuso.