Cesena, la bellezza contro il degrado: verso il nuovo Giardino Urbano alla stazione VIDEO

La riqualificazione della zona ferroviaria di Cesena procede senza sosta. Venerdì 19 giugno il Comune promuove con numerose iniziative l’apertura del nuovo giardino urbano di fronte alla stazione. Dopo il taglio del nastro alle ore 16 l’inaugurazione entrerà nel vivo con un ricco programma di attività. Bambini e famiglie potranno partecipare ad animazioni, giochi, laboratori e spettacoli, a cui seguiranno un dj set e musica dal vivo.

Da sempre crocevia del passaggio di studenti, pendolari e viaggiatori è anche nota per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non mancano perciò le posizioni critiche di chi, specie tra i pendolari, avrebbe preferito al verde un numero maggiore di posti auto , o di chi teme che lo spazio, nonostante la sua nuova veste, resti una delle zone calde di Cesena in materia di microcriminalità.

Negli ultimi anni le forze dell’ordine hanno realizzato un’intensa opera di controllo per il contrasto al degrado e alle attività legate agli stupefacenti, spesso portando all’identificazione di soggetti con precedenti e a sequestri di hashish e cocaina.

Il taglio del nastro vuole dare inizio a una nuova stagione per la vita di questa area urbana: al precedente parcheggio a raso e alla vecchia autostazione vanno a sostituirsi un campo da basket, già aperto al pubblico, e un parco arricchito da aree fitness attrezzate. Il tutto connesso da un prolungamento della ciclabile che la lega alla velostazione appena realizzata nell’ex magazzino merci.

Già fuori dal cantiere si nota l’impegno del Comune nel garantire la sicurezza: sono state installate numerose nuove telecamere di sorveglianza e almeno una cinquantina di faretti per garantire un’illuminazione uniforme dell’area.

Negli ultimi anni il Comune di Cesena, grazie a un finanziamento del Pnrr di 10 milioni di euro (in aggiunta ai 963mila euro di fondi comunali), ha messo in atto una vera e propria opera di riqualifica a tappeto, a partire dalla nuova stazione degli autobus lungo viale Europa, inaugurata ormai un anno fa, per poi procedere con il rinnovo dello stabile ex Arrigoni, destinato ad accogliere servizi e realtà strategiche per il territorio: da Cesenalab al Centro per l’Impiego regionale, dall’Università, presente qui da anni, alle associazioni locali.

L’obiettivo dichiarato è di migliorarne la funzionalità e ampliarne la fruibilità degli spazi, popolati quotidianamente da studenti, viaggiatori e pendolari.

A questo scopo collaborano con il progetto Technogym, che ha provveduto a fornire le sue attrezzature nelle aree fitness, e diverse associazioni sportive del territorio per quanto riguarda gli eventi di inaugurazione.