Cesena, la bellezza contro il degrado: verso il nuovo Giardino Urbano alla stazione VIDEO

La riqualificazione della zona ferroviaria di Cesena procede senza sosta. Venerdì 19 giugno il Comune promuove con numerose iniziative l’apertura del nuovo giardino urbano di fronte alla stazione. Dopo il taglio del nastro alle ore 16 l’inaugurazione entrerà nel vivo con un ricco programma di attività. Bambini e famiglie potranno partecipare ad animazioni, giochi, laboratori e spettacoli, a cui seguiranno un dj set e musica dal vivo.
Piazzale Karl Marx, un rettangolo su cui si affacciano tre licei, la stazione centrale e l’ex Arrigoni, vuole così cambiare volto.