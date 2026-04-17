Cesena, l’ultimo saluto a Rayan, l’operaio morto a soli 21 anni - Gallery

È stato il giorno dell’ultimo saluto a Rayan Lassoued, il giovane operaio di 21 anni che nei giorni scorsi ha perso la vita mentre lavorava sul tetto di un capannone alle Bassette di Ravenna. Intento a normali operazioni di manutenzioni della struttura, Rayan, dipendente di una azienda di Cesenatico, ma residente a Cesena, è scivolato dalla copertura ed è precipitato a terra da una altezza di circa 8-10 metri. Si sospetta a causa del cedimento del solaio.

Dopo alcuni di giorni di attesa utili a verificare se vi fosse la necessità di autorizzare l’autopsia, la Procura di Forlì ha dato il nulla osta alla celebrazione delle esequie.

Il rito ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi presso la moschea di Torre del Moro e secondo i canoni del Corano. Attorno alla salma del ragazzo si sono ritrovati parenti, amici, colleghi e i tanti appartenenti alle comunità islamiche del territorio.

Prima del funerale, le persone più vicine a Rayan hanno avuto anche la possibilità di portare un omaggio personale al ragazzo presso la camera ardente allestita alla Camera Mortuaria dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La cerimonia funebre sì è poi conclusa con la sepoltura de giovane defunto presso il cimitero di Tipano. Sempre circondato da tutti i suoi affetti e dai molti che con lui condividevano la religione islamica.