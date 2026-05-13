Cesena, l’ultimo saluto a Gilberto Graffieti, anima della Croce Verde: “Grazie per la tua pazienza e per le tue conoscenze”

Si sono riunite questa mattina centinaia di persone alla celletta di Ardiano per salutare Gilberto Graffieti, scomparso domenica 10 maggio all’età di 82 anni. Graffieri è stato il fondatore della Croce Verde e l’ideatore della camminata per la pace Fumaiolo-Cesenatico che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno. Questo il saluto della presidente della Croce Verde: «Gilberto era un uomo guida, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Quando le responsabilità si facevano pesanti, lui era sempre lì con noi, a sostenerci. Grazie per la tua pazienza e per averci trasmesso le tue conoscenze. Buon cammino presidente».