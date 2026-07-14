Cesena, l’ultimo saluto a De Santi: la maglia gialla di Pantani sul feretro FOTOGALLERY

Borello si è stretta in un commosso abbraccio per l’ultimo saluto a Guerrino De Santi, conosciuto da tutti come “Bianco”. Storica colonna della comunità locale e del ciclismo romagnolo, De Santi è scomparso lasciando un vuoto profondo. Nel 1991 fu il primo in Romagna a fondare un fan club dedicato a un giovanissimo Marco Pantani, legandosi al “Pirata” con un’amicizia indissolubile: celebri le sue scritte d’incoraggiamento sull’asfalto delle grandi salite e il cippo monumentale che fece realizzare a sue spese in cima a Montevecchio.

La chiesa della frazione cesenate non è bastata a contenere la folla di parenti, amici e personalità dello sport e delle istituzioni accorse per il funerale. Sopra il feretro è rimasta posata per tutta la funzione la maglia gialla del Club Magico Pantani. Durante l’omelia, il parroco don Giovanni Barduzzi ha ricordato la straordinaria capacità di “Bianco” nel mettere i rapporti umani e i valori veri al centro della sua grande passione sportiva. Tra i presenti, anche l’amico fraterno arrivato appositamente da Istanbul, il primo allenatore di Pantani, Vittorio Savino, e l’ex presidente del Cesena Calcio, Giorgio Lugaresi, uniti nel ricordo di un uomo che ora è “salito in piedi sui pedali” per raggiungere in cielo l’amata moglie Ida e l’idolo di sempre. (fotogallery Zanotti)