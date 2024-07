Cesena, l’Orogel stadium “Dino Manuzzi” si rifà il look: il nuovo campo di destinazione sarà pronto per l’amichevole Inter – Las Palmas

L’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” si rifà il look in vista dell’avvio del campionato che segnerà il ritorno del Cesena in serie B. Proseguono dunque i lavori di adeguamento richiesti dalla FIGC e riguardanti, in questo caso, il rifacimento del campo di destinazione con fornitura e posa in opera di erba sintetica corrispondenti a un importo complessivo di 70 mila euro.

«Nel corso di queste settimane – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – si lavora intensamente con lo scopo di restituire alla città uno Stadio pronto ad ospitare il campionato 2024-2025 ma anche l’amichevole tra Inter e l’UD Las Palmas in programma per sabato 27 luglio alle 19.30. Per poter partecipare ai Campionati professionistici, nel caso specifico di serie B, le società sportive devono ottenere la licenza nazionale e sono, per questo, obbligate ad effettuare tutti gli adempimenti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali, sportivi e organizzativi previsti. Accogliendo dunque le richieste del Cesena Fc, che gestisce l’impianto, in questi giorni abbiamo dato avvio a interventi di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento del campo di destinazione, oltre la linea del perimetro del campo da gioco, in erba artificiale, ma anche ad altri lavori necessari. Dalla fine della stagione scorsa all’avvio della prossima i nostri uffici, d’intesa con le ditte incaricate, sono impegnati in un’opera di restyling e di messa in sicurezza che renderà, ulteriormente, la struttura di via Spadolini all’altezza di altri stadi italiani di grandi dimensioni».

L’avvio dei lavori è stato preceduto da opportune indagini e sopralluoghi eseguite dall’Edilizia Sportiva comunale per verificare e valutare gli interventi da realizzare in base alle esigenze. A questo inoltre si aggiunge l’intervento di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi corrispondente a un investimento complessivo dell’Amministrazione comunale di 170mila euro. Si interverrà con la copertura di tutte le aree a rischio incendio con rivelatori automatici di fumo; copertura dei locali con presenza di gas combustibili, con rivelatori di fughe di gas e installazione di valvole di chiusura d’emergenza; installazione di pulsanti di allarme manuale in luoghi presidiati e strategici per una tempestiva segnalazione di pericolo; installazione di un adeguato sistema di allarmi ottico/acustici.

In più, entro la fine dell’estate 2025 il “Dino Manuzzi” sarà interessato da ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento ai criteri infrastrutturali previsti dalla FIGC riguardanti diciannove servizi igienici presenti all’interno dell’impianto sportivo. Accogliendo la richiesta della Federazione calcistica arrivata a seguito dell’approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, l’Amministrazione comunale ha redatto la progettazione di questi nuovi interventi strutturali necessari alla società sportiva del Cesena per poter partecipare ai campionati professionistici, nel caso specifico di serie B, della stagione sportiva 2024/2025. I nuovi servizi igienici, rispondenti alle norme igienico-sanitarie, saranno realizzati a blocchi all’interno della gradinata, a servizio della curva Ospiti e della curva Mare.