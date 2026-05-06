Cesena, l’orgoglio di Nerio Alessandri: “A 10 anni dall’ingresso in Borsa, Technogym continua a crescere”

A dieci anni dal suo ingresso in Borsa, Technogym continua a crescere, come confermano i ricavi consolidati del primo trimestre del 2026, quantificati in 237 milioni, +10,1% rispetto al primo trimestre

2025 (+12,6% a cambi costanti).

Il presidente Nerio Alessandri si è dichiarato orgoglioso: “A dieci anni dalla quotazione in Borsa, Technogym continua a registrare una crescita. Siamo orgogliosi del percorso che ci ha permesso di mantenere la promessa di crescita sostenibile e profittevole di lungo termine fatta ai nostri investitori il 3 maggio 2016, il primo giorno di quotazione in Borsa Italiana. Il primo trimestre di quest’anno ha segnato un traguardo importante: siamo stati, per la decima volta, Fornitori Ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici. A Milano Cortina 2026 abbiamo allestito 22 centri di preparazione atletica con le ultime tecnologie per gli atleti olimpici e paralimpici”.

“L’innovazione - continua Alessandri - è da sempre al centro della nostra strategia di crescita, come dimostrano il recente lancio di Sand Stone, la nuova collezione completa di prodotti per il wellness luxury living, il completamento della linea Pure Strength per l’allenamento della forza e l’accordo con Google per potenziare il nostro Technogym AI Ecosystem con nuovi servizi per i consumatori e gli operatori di settore. Nonostante le difficoltà di mercato e l’aumento dei costi a causa dei conflitti in corso, Technogym continua ad investire a 360° per cogliere il potenziale dei mercati della prevenzione, sport e healthy longevity”.