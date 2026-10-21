Cesena, l’omaggio di Sergio Mattarella a Bruno Piraccini e Nerio Alessandri

Due eccellenze cesenati premiate al Quirinale. Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre. Bruno Piraccini, presidente di Orogel e del Consorzio Fruttadoro di Romagna ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le insegne di Cavaliere del Lavoro nel corso della cerimonia al Palazzo Quirinale.

“Sono profondamente grato al Presidente della Repubblica per questa onorificenza. Quando ho saputo della nomina, il mio primo pensiero è stato per l’azienda e per tutte le persone che l’hanno fatta crescere – ha dichiarato Bruno Piraccini. – Come spesso mi piace affermare, io non sono proprietario di niente: il mio lavoro è parte di un progetto cooperativo costruito insieme. Per questo desidero condividere il riconoscimento con i soci agricoltori, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e i collaboratori, anche con chi oggi non è più con noi. Ognuno ha contribuito con il proprio impegno e la propria fiducia”.

Sempre oggi Mattarella ha reso omaggio a Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym, in occasione del 25° anniversario della sua nomina a Cavaliere del Lavoro. Alessandri detiene ancora il primato di più giovane Cavaliere del Lavoro nella storia della Repubblica Italiana. «Ricevere questo riconoscimento al Quirinale a venticinque anni dalla nomina è un’emozione profonda e un rinnovato impegno verso il nostro Paese - ha dichiarato Alessandri - questo traguardo non appartiene solo a me, ma a tutta la squadra Technogym ed alle persone che in questi decenni hanno condiviso il mio sogno ed hanno lavorato con passione per portare l’ingegno e la qualità del Made in Italy in oltre cento Paesi. Dedico questo momento ai giovani: l’Italia ha un patrimonio straordinario di talento e creatività, e spero che la mia storia possa dare un piccolo contributo per ispirarli a credere nelle proprie idee, a innovare con coraggio e a costruire futuro attraverso il lavoro e la responsabilità sociale.»