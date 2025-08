Cesena, l’omaggio di Confartigianato a Corzani: “Un uomo capace di costruire e unire”

Confartigianato Federimpresa Cesena in una nota ha reso omaggio a Giuseppe Corzani, scomparso a 80 anni: “È stato un personaggio importante del territorio cesenate, provinciale e romagnolo, protagonista di una felice stagione di sviluppo e di coesione sociale nei molteplici ruoli rivestiti. Amministratore, pilastro della Confartigianato, cooperatore nel versante della solidarietà. Esempio di una generazione di segretari di Confartigianato capaci di insegnare con l’esempio alle nuove leve la passione per il mestiere della rappresentanza e il ruolo dell’associazione come soggetto politico, svincolato dai partiti. Corzani è stato un uomo capace di costruire e di unire, con una visione laica e moderna del mondo delle piccole imprese, sempre ritenute centrali per la crescita del territorio. Nell’ultima parte del suo percorso, completandolo nel migliore dei modi, è stato inoltre cofondatore e motore della cooperativa ‘Fare del Bene’ esempio di sostegno e inclusione dei portatori di disagi di carattere fisico, cognitivo, ambientale, sociale ed economico. Un’azione, la sua, a tutto tondo, che lascia frutti al territorio”.