Cesena, l’omaggio dello Ior a Domenico Scarpellini: “Inseguiva con passione il sogno di un mondo libero dal cancro”

La scomparsa di un personaggio notissimo come Domenico Scarpellini ha suscitato come prevedibile un cordoglio unanime, con lo Ior che in una nota ha salutato una sua colonna storica: “La scomparsa del vicepresidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo, l’amico, Domenico Scarpellini, tocca profondamente chiunque riconosca l’importanza del lavoro svolto da questa istituzione nella lotta contro il cancro. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno tangibile, contribuendo a migliorare la vita di molti pazienti e delle loro famiglie. La sua intelligenza, la sua moderazione hanno garantito anche in tempi non facili la crescita e lo sviluppo dell’Istituto, la sua perseveranza ha condotto a termine progetti di rilevanza nazionale come il PRIME Center, centro di medicina integrativa proprio nella sua Cesena. Esprimiamo il più sentito cordoglio per la perdita di una figura che ha rappresentato una guida e un esempio di altruismo. Un pensiero di vicinanza va alla famiglia che amava tanto e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le iniziative dell’Istituto e nei cuori di chi ha beneficiato della sua dedizione. Che il suo esempio possa ispirare le generazioni future a perseguire con la stessa passione il sogno di un mondo libero dal cancro”.