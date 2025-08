Cesena, l’omaggio del Mar a Riccardo Chiesa: “Un anno dopo, ci resta il ricordo di un galantuomo”

Un anno fa ci lasciava l’avvocato Riccardo Chiesa, un simbolo della Romagna che la città di Cesena non dimentica. In una nota, il Mar (Movimento per l’Autonomia della Romagna) attraverso il presidente Giovanni Poggiali ne ha tracciato un affettuoso ricordo: “Avvocato illustre e generoso, appassionato della vita, arguto, gaudente, diritto, combattivo, persona tanto buona quanto tenace. Ottimo padre e marito. Sempre attivo per la sua Cesena e la valle del Savio, per la musica, per lo sport ma soprattutto per la Romagna. In tanti lo hanno salutato con affetto. Tantissimi lo hanno ricordato e rimpianto. Un anno dopo, per mio tramite, vuole tornare pubblicamente a farne memoria anche il Movimento per l’Autonomia della Romagna, il MAR, che in realtà lo porta nel cuore tutti i giorni come lui ha portato sempre nel cuore la battaglia autonomista. Personalmente gli devo moltissimo. Per tanti anni sono stato al suo fianco quando dopo la scomparsa dei fondatori, i giganti Servadei e Cappelli, lui presidente ed io suo vice abbiamo tenuto insieme come meglio abbiamo potuto il Movimento. Quando Riccardo si accorse che le forze gli venivano meno ha fatto quello che fanno i galantuomini: un passo di lato. Ed ecco che mi sono trovato a presiedere il MAR con lui presidente onorario. E ancora è a lui che abbiamo chiesto di poter dare atto ad uno sviluppo del MAR, da lui battezzato con raccomandazioni ma senza esitazioni: ed ecco la nascita di Rumagna Unida, il figlio politico del MAR”.