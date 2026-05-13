Cesena, l’obiettivo del Comune: “Zone 30 sul 45% dell’abitato”

La mobilità sostenibile non è solo una scelta politica ma uno stile di vita che comporta benessere psicofisico e mantiene in salute l’ambiente. Delle varie sfaccettature che costituiscono questo articolato tema, e degli interventi che Comune e Regione stanno approntando verso un cambiamento graduale del modo di spostarsi, si è parlato durante l’incontro “Muoversi bene, vivere meglio”. Organizzato dal Partito Democratico di Cesena nella sede del Quartiere Fiorenzuola, ha visto partecipare una quarantina di cittadini.

«In questo mandato – ha esordito il sindaco Enzo Lattuca – si entra nel vivo della fase di trasformazione della mobilità. Non interverremo solo sulle infrastrutture, ma lavoreremo anche sulla promozione della mobilità sostenibile. Serve però anche consapevolezza per offrire servizi funzionanti: il territorio è complesso e ampio 249 chilometri quadrati, e quindi non possiamo permetterci di sviluppare tutti i temi allo stesso modo in quanto ogni punto del comune non è uguale all’altro».