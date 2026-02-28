Cesena, l’Itt Pascal trionfa alla “Giornata dell’informatica” grazie a Nicolò Casavecchia

Grazie alla collaborazione tra il campus di Cesena dell’Università di Bologna e l’ITT Blaise Pascal, si è svolta mercoledì 18 febbraio la “Giornata dell’informatica 2026”.

Circa 60 studenti provenienti da diverse scuole della Romagna hanno preso parte al mattino a una lezione presso la sede del Campus di Cesena dell’Università di Bologna, tenuta dallo studente universitario Eric Aquilotti, mentre nel pomeriggio si sono cimentati in una gara di tre ore legata al contesto del competitive programming e svolta presso i laboratori dell’ITT Pascal di Cesena.

I docenti organizzatori, Matteo Lucchi e Chiara Fusaroli, ringraziano per la collaborazione l’Università di Bologna e gli ex studenti Eric Aquilotti per la lezione mattutina, Elia Soldati per aver collaborato alla creazione della piattaforma di gara e per l’ideazione di alcuni problemi della competizione e Simone Mazzacano per aver garantito supporto nel corso della gara.

Gli alunni partecipanti, soddisfatti dell’evento, lo hanno ritenuto utile per il loro cammino di preparazione alla selezione territoriale delle Olimpiadi di Informatica che si svolgerà il 9 aprile presso i laboratori dell’ITT Pascal.

Il vincitore della gara è stato Nicolò Casavecchia dell’ITT Pascal, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzati gli alunni Andrea Malmesi e Lorenzo Jiang del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Forlì.

L’entusiasmo per la stimolante giornata trascorsa si va a sommare a quello derivante dalla notizia che quest’anno parteciperanno alla finale nazionale delle Olimpiadi a Squadre due team dell’ITT Pascal ovvero Blaisino, composta dagli alunni Lorenzo Morini (5E), Nicolò Casavecchia, Mattia Molinari (5N), Leonardo Monti (2G) e Blaisone composta dagli alunni Marco Balducci, Alan Davide Bovo, Federico Palmiotto e Lorenzo Shani (5H).

I docenti dell’ITT Pascal si complimentano con i ragazzi che sono riusciti in questa storica impresa in attesa di conoscere l’esito della finale che si svolgerà a Bologna nella giornata di venerdì 13 marzo.