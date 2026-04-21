Cesena, l’Itt Pascal migliore squadra d’Italia alle Olimpiadi di Cybersecurity

Dal 17 al 19 aprile si è svolta a Salerno la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity (Olicyber), il programma formativo e competitivo promosso dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come Programma di valorizzazione delle eccellenze.

L’ITT Pascal di Cesena ottenendo un oro, tre argenti e un bronzo può essere considerato a tutti gli effetti la scuola che offre la miglior preparazione in Italia in termini di cybersecurity. Tra gli alunni vincitori spicca la medaglia d’oro di Alan Davide Bovo (5H) che arrivando al primo posto è stato proclamato miglior studente d’Italia. A questo incredibile e storico successo si aggiungono le medaglie d’argento di Enea Maroncelli (4I), Marco Balducci (5H) e Federico Palmiotto (5H) e la medaglia di bronzo di Lorenzo Shani (5H).

L’ITT Pascal ha inoltre ottenuto la menzione d’onore per essere stata la scuola con il maggior numero di studenti finalisti.

Il percorso Olicyber era iniziato il 13 dicembre con la selezione scolastica che aveva visto la partecipazione di circa 1800 alunni da tutta Italia, successivamente è stata organizzata una selezione territoriale che ha portato a definire i 100 qualificati alla finale nazionale di Salerno.

In aggiunta ai 5 medagliati vanno menzionati gli alunni finalisti Matteo Boschi, Vittorio Gabbrielli, Fabio Fantini e Roberto Pareo che sono riusciti a conquistare l’ambita finale.

La gara di Salerno era una CTF di tipo Jeopardy con 12 challenge che dovevano essere risolte in sette ore senza l’utilizzo di intelligenza artificiale.

Il docente Matteo Lucchi, referente del progetto Olicyber da sei anni e che ha accompagnato i ragazzi alla finale ha commentato: “Vedere il Pascal ai vertici nazionali è una grande soddisfazione e il merito è degli studenti e di tutti i docenti del Pascal che li spronano e li appassionano alle discipline tecnico-tecnologiche.”