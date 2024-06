Cesena, l’Ite “Serra” sempre più internazionale grazie alle esperienze del progetto Erasmus

Sono 37 gli studenti e le studentesse dell’istituto Renato Serra di Cesena in partenza per una esperienza di formazione lavorativa all’estero nell’ambito del progetto Erasmus facendo diventare l’Ite Serra di Cesena uno dei principali enti accreditati Erasmus Plus del territorio.

Grazie ai fondi stabili annuali elargiti a partire da quest’anno dall’Unione Europea e alla collaborazione pluriennale con Uniser, ente intermediario di supporto alle mobilità, ben 37 studenti del quarto anno del Serra sono da poco partiti per un’esperienza di formazione lavorativa in territorio europeo. I 37 vincitori della borsa di studio Erasmus trascorreranno un mese in tre diverse località europee: Fuerteventura (Isole Canarie), Siviglia (Spagna) e Maribor (Slovenia) entrando in contatto con studenti di diversi paesi e diverse culture. Una preziosa opportunità per sviluppare e potenziare diverse competenze europee legate non solo al multilinguismo, ma anche alla capacità di adattamento, alla capacità di fare squadra, inclusione, pensiero critico e di problem-solving considerate soft skills fondamentali nell’attuale panorama lavorativo.

Già l’anno scorso 27 studenti del Serra avevano partecipato a un progetto Erasmus a breve termine, “Serra-ndo le fila”, che aveva permesso loro di vivere un’esperienza simile.

A luglio sarà, invece, la volta degli studenti diplomati del quinto anno, che per la prima volta trascorreranno 3 mesi (luglio-ottobre) in un paese dell’Ue grazie a borse Erasmus co-finanziate dall’Unione Europea svolgendo un tirocinio formativo aziendale in imprese estere (Spagna e Slovenia).

Il Serra ha voluto inoltre includere percorsi di formazione all’estero per docenti e staff, valorizzando l’attività didattica ritenendo fondamentale, per una efficace strategia di internazionalizzazione scolastica, il confronto e lo scambio di buone pratiche con istituti esteri all’avanguardia attraverso progetti di apprendimento permanente di circa 5 giorni.

La commissione Scambi culturali con l’estero sta lavorando per garantire molteplici opportunità di scambio e formazione all’estero, facendosi promotrice anche di altri progetti Erasmus in collaborazione con l’Isis da Vinci di Cesenatico e Volontaromagna di Rimini per studenti con bisogni educativi speciali che hanno visto la partecipazione di 15 studenti in attività di formazione all’estero.

Ad arricchire l’offerta formativa internazionale quest’anno è stato anche il progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, grazie al quale 5 studenti delle classi terze e quarte dell’istituto hanno trascorso 8 giorni a New York partecipando ad una simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite.

A completare il quadro dei programmi di internazionalizzazione scolastica, che vede quest’anno la mobilità di 62 figure tra alunni delle classi terze, quarte e quinte e docenti, la partenza a settembre di 5 studenti rispettivamente in Irlanda, Brasile, Belgio e Stati Uniti verso scuole estere ospitati da famiglie locali.

«Aver portato a regime il Progetto Erasmus, con l’accreditamento Erasmus Plus e la possibilità di erogare ogni anno almeno una quarantina di borse di studio per la mobilità degli studenti del triennio e l’opportunità di coinvolgere anche la mobilità del personale scolastico - scrive il dirigente Valli -, costituisce un grande impegno ma anche una grandissima soddisfazione per tutta la scuola. Un ringraziamento a tutto il Collegio dei docenti e, in particolare, alla professoressa Magalotti per aver dato un impulso decisivo a questa attività».