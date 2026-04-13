Cesena, l’intervento di Barbero al Bonci diventa un libro

CESENA. La lezione tenuta il 24 ottobre ‘25 al teatro Bonci dallo storico Alessandro Barbero in occasione della prima edizione di Agorà Festival, organizzato da Editori Laterza e dal Comune di Cesena, rivive nelle pagine del suo ultimo libro: ‘Isteria bellicista - Come l’Europa è arrivata alla Prima Guerra Mondiale’. Si tratta di un saggio storico che di fatto prende avvio dalla trascrizione fedele della lezione inaugurale della prima edizione di Agorà festival partecipata in presenza da oltre 800 persone e seguita in streaming da migliaia di persone attraverso i canali ufficiali del Festival e il Corriere.it. Con questa pubblicazione, ora disponibile in tutte le librerie e negli store online, la riflessione di Barbero acquista la sua forma definitiva.

«La lezione cesenate», scrive il Comune, «si conferma così il fulcro di un’analisi necessaria per comprendere le radici profonde dei conflitti europei. In questo volume Barbero ribadisce che la Grande Guerra non è stata un incidente di percorso, ma l’approdo di un’attesa consapevole. L’autore conduce il lettore nel cuore della Belle Époque, mostrando come, sotto la superficie del progresso e del benessere, covasse un desiderio di scontro alimentato dalle classi dirigenti e fomentato dal mondo politico e culturale dell’epoca. Fa impressione leggere come la catastrofe venisse evocata apertamente: i leader dell’epoca non solo si aspettavano il conflitto, ma hanno finito per volerlo, scivolando in quella ‘isteria’ collettiva che avrebbe cambiato per sempre il volto del continente. Questo libro di Barbero è la testimonianza dell’impatto culturale che ‘Agorà Festival’ ha avuto sulla città e sul panorama nazionale. Considerato il grande successo della tre giorni di festival, l’appuntamento è già fissato per l’edizione 2026 che si terrà in città da venerdì 6 a domenica 8 novembre».