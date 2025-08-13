Cesena, “l’insegnamento di Giancarlo Brighi continuerà a vivere”: l’omaggio del sindaco Lattuca e dell’assessore Acerbi

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi in una nota hanno espresso il cordoglio della città per la morte di Giancarlo Brighi: “A nome dell’Amministrazione comunale di Cesena e di tutta la città, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Brighi, figura di spicco dell’associazionismo cesenate e voce autorevole nel panorama culturale locale, con particolare riferimento allo studio e alla valorizzazione della storia del nostro territorio. Giancarlo Brighi è stato tra i fondatori dell’Associazione Terre centuriate, oggi guidata da Michele Ceccaroni, con la quale l’Amministrazione ha collaborato in modo sinergico nel corso di questi anni, contribuendo alla realizzazione di un percorso turistico-culturale che racconta l’organizzazione del Cesenate in epoca romana e il valore della sua memoria storica.

Uomo di grande impegno non solo culturale ma anche civile, ha ricoperto per anni il ruolo di Presidente del Quartiere Cervese Nord e ha operato attivamente in ambito scolastico. Appassionato di materie scientifiche, ha dedicato gran parte della sua vita, anche dopo il pensionamento, a trasmettere soprattutto ai più giovani un metodo di studio rigoroso, unito al senso di responsabilità e alla curiosità per la conoscenza.

Grande studioso della centuriazione romana e delle vicende storiche di quel periodo storico, Brighi è stato uno dei divulgatori più autorevoli di questo patrimonio, che ha saputo raccontare con umiltà, competenza e originalità attraverso ricerche e pubblicazioni. Il suo ultimo volume, ‘Nuova Ficocle. Con greci e romani quanta storia!’, ricco di suggestioni relative al confine storico fra i territori di Cesena e Cervia, era stato presentato lo scorso gennaio in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Siamo certi che il suo insegnamento continuerà a vivere, grazie anche all’impegno degli amici dell’Associazione Terre centuriate, a beneficio della comunità cesenate e soprattutto dei giovani, platea prediletta da Brighi”.