Cesena, l’hub di Borello diventa una sede per il doposcuola

L’Amministrazione comunale di Cesena rafforza il proprio impegno a favore dei giovani e della comunità locale attraverso una nuova collaborazione tra l’hub di comunità di Borello, inserito nella rete interbibliotecaria cittadina Con.te.sto, e l’Istituto scolastico ‘Viale della Resistenza’, che ha una propria sede in via Taormina 167. L’accordo prevede l’utilizzo degli spazi per lo svolgimento di attività di doposcuola e recupero didattico rivolte agli alunni e alle alunne del plesso di Borello.

“L’hub di Borello – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è un presidio civico comunale inserito nella rete bibliotecaria cittadina progettato e avviato con lo scopo di offrire ai cittadini, diversi servizi di prossimità, tra cui biblioteca, Sportello Facile, Sportello digitale e una sala polivalente destinata ad attività culturali, formative ed educative. Uno spazio aperto e inclusivo, pensato come luogo di incontro e opportunità per tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Nel corso di questi anni, grazie all’impegno del settore Cultura e Biblioteca Malatestiana, questi spazi sono stati messi a disposizione della comunità scolastica, oltre che del Quartiere, ed è su questa base che diamo avvio a questa nuova esperienza che consentirà agli studenti della scuola media di svolgere attività didattiche in orario pomeridiano e di familiarizzare con un servizio fondamentale per il territorio”.

La collaborazione nasce da una richiesta presentata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto ‘Viale della Resistenza’ e si inserisce nel quadro del progetto ‘Agenda Nord’, finanziato con fondi europei. “Abbiamo pensato – commenta il Dirigente Donato Tinelli – all’opportunità di disporre di spazi al di fuori dell’edificio scolastico e dell’orario curricolare per avviare percorsi di recupero, studio e potenziamento in ambito linguistico e matematico. Fin dal primo incontro con il Comune abbiamo riscontrato una grande disponibilità all’utilizzo di questo polo bibliotecario, che rappresenta una risorsa fondamentale per Borello e per i territori limitrofi. Creare una rete tra i servizi scolastici e quelli di comunità è indispensabile per accompagnare gli studenti in un percorso di crescita che rafforzi il senso di appartenenza al territorio da parte dei giovani, lavorando sulla consapevolezza del luogo in cui vivono”. Questa collaborazione rappresenta inoltre un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione degli immobili comunali e nello sviluppo di servizi di prossimità in grado di generare valore sociale e crescita per l’intera comunità di Borello e della città di Cesena.