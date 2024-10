Cesena, l’ex scuola di case Castagnoli diventa la casa di quattro associazioni

Una nuova casa per le associazioni GRD - Genitori Ragazzi Down, ARTincounselling, Acea ODV ed Eureka APS. Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, alle ore 16, saranno inaugurati gli spazi dell’immobile comunale di Case Castagnoli (via Emilia Levante, 1346) aderente alle Rete Spazio Comune avviata dall’Amministrazione comunale con lo scopo di valorizzare e dare nuova vita agli immobili di proprietà dell’Ente in disuso o poco utilizzati.

Nel corso dell’evento, in programma per domani, le quattro realtà associative, a cui è stato affidato l’edificio nell’ambito di un bando pubblico, illustreranno progetto e attività aprendo le porte dei diversi spazi e invitando tutti i partecipanti alla festa con intrattenimento e buffet.

L’ex scuola dell’infanzia di Case Castagnoli per i prossimi nove anni sarà la sede operativa dell’Associazione “Genitori Ragazzi Down G.R.D. Cesena”, nata nel 2007 come punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down. Questo è l’obiettivo principale del nuovo soggetto assegnatario: rendere l’immobile di Case Castagnoli un punto di riferimento per le famiglie e gli utenti associati creando rete sociale e aprendo l’associazione alla città. Nello specifico, G.R.D. è capofila di un raggruppamento di associazioni (Eureka, ACeA, ArinCounselling), impegnate sul fronte dell’inclusione di persone con disabilità di vario grado e dei giovani con disturbo nell’apprendimento, ai quali verrà proposto un doposcuola specialistico.

ACeA ODV da oltre vent’anni offre sostegno alle persone adulte con patologie cerebrali e alle loro famiglie attraverso la gestione di un laboratorio settimanale e il Family care come intervento personalizzato sui territori Valle Savio e Rubicone Mare.

ArtinCounselling APS sviluppa progetti sociali come “Arte in Corsia” in ambito ospedaliero. Il Progetto Arte in Corsia è attualmente attivo presso i reparti di Pediatria, Psichiatria, Geriatria dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena e presso il Servizio di cure palliative Hospice dell’Ospedale “Santa Colomba” di Savignano sul Rubicone e presso l’Ospedale “Pierantoni” di Forlì.

EUREKA APS organizza attività culturali e associative per bambini, ragazzi e famiglie per assisterli nella crescita e nell’istruzione, mettendo la persona davanti a tutto. Una delle attività distintive di Eureka APS è il doposcuola specialistico che supporta bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento (DSA-BES). attraverso percorsi personalizzati, l’utilizzo di strumenti compensativi efficaci e software dedicati.