Cesena, l’ex ballerina cubana si dà alla scrittura per l’infanzia: “Il genitore perfetto non esiste ma si può migliorare”

“Mamma e papà aiutatemi a crescere!”. Questo il titolo della serie di racconti pubblicata da Diana Cardenas Perez. Origini cubane e cesenate d’adozione, ha 40 anni ed è in Italia da 18 e, dopo una carriera da ballerina professionista, da qualche anno ha trovato nella scrittura una nuova passione. Quello che ha appena pubblicato è il suo debutto con la scrittura per l’infanzia.

«Sono racconti - racconta l’autrice - che bambini e bambine potranno apprezzare prima della nanna, ma sono al tempo stesso anche piccoli manuali con domande e insegnamenti. Lo scopo è infatti quello di offrire a bambini e genitori strumenti e risorse che li aiutino: per i bambini a riconoscere che la loro priorità è crescere bene, in salute e armonia, con amore, dedizione, attenzione, educazione, tempo e, soprattutto, tanta pazienza; per le mamme e i papà, ci sono riflessioni che forse gli permetteranno riconoscere e accettare che il genitore perfetto è un’utopia. Non si nasce con un manuale per la genitorialità, ma si può migliorare e correggere alcuni nostri comportamenti attraverso l’esempio e un’educazione amorevole».

Diana Cardenaz Perez è già autrice di diversi libri, tra cui “L’Arte di meditare”, quello di maggiore successo: «Qualche anno fa, dopo un periodo in cui faticavo a trovare la mia strada, ho capito che mi piace aiutare le persone a stare bene, a trovare il loro benessere. Ho cominciato a scrivere libri e recentemente mi sono iscritta a Psicologia».

Sul libro per l’infanzia, che ha presentato per la prima volta nell’ambito del progetto di promozione della lettura “Soccorso letterario”, a Cesenatico, dice: «Da tempo desideravo scrivere un libro per bambini, un libro diverso, senza perdere di vista l’orientamento al benessere. Il supporto di mia figlia nella creazione di queste opere è stato fondamentale. L’immaginazione dei bambini, la loro creatività e la magia che trasmettono sono un dono prezioso da valorizzare e custodire. Il sogno è che sia lei un giorno a portare avanti la collana e aggiungere racconti».

Il libro è in vendita su Amazon.