Cesena, l’estate di San Martino continua: le temperature sfiorano i 20 gradi VIDEO

L’11 novembre si è celebrato in tutta Italia, e in gran parte d’Europa, la ricorrenza di una delle figure più amate dalla liturgia cristiana: San Martino. L’immagine del santo ha assunto nel tempo una posizione di rilievo anche grazie al periodo in cui è stata fissata la sua festa. Infatti, dopo i primi freddi autunnali, sopraggiungono insolite variazioni di temperatura antitetiche alla media stagionale, offrendo per un breve periodo di tempo clima mite e un relativo tepore. Quest’anno pare abbia avuto l’intenzione di voler dare maggiore prova della propria carità regalando un giorno in più di pausa dall’inverno, ormai alle porte.

La leggenda

A questa fase di transizione stagionale si aggiunge l’idealizzazione da parte dell’aneddoto leggendario relativo all’esperienza del santo. Si narra infatti che Martino, inizialmente avviato alla carriera militare, una sera d’inverno si fosse imbattuto in un viandante stremato dai rigori del freddo. Allorché il militare, impietosito, pare abbia sguainato la sua spada per strappare metà suo mantello di lana, donandogliene una parte in modo da alleviare le sue sofferenze. Quella stessa notte gli apparve in sogno Gesù vestito della metà di quel mantello, consacrando la sua immagine come modello esemplare di solidarietà.

Per questo, tradizione popolare vuole che l’11 novembre di ogni anno sia offerto in dono dal santo una pausa dai rigori invernali. Quest’anno, in particolare, sembra voglia dimostrarsi ancor più generoso, prolungando la sua estate di altre 24 ore; oggi infatti si prospettano temperature massime intorno ai 18 gradi, costringendo, a chi si aggira per le vie del centro, al bisogno di sfilarsi di dosso guanti e piumini per godersi questo giorno in più di clima mite.

