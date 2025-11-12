Cesena, l’estate di San Martino continua: le temperature sfiorano i 20 gradi VIDEO

L’11 novembre si è celebrato in tutta Italia, e in gran parte d’Europa, la ricorrenza di una delle figure più amate dalla liturgia cristiana: San Martino. L’immagine del santo ha assunto nel tempo una posizione di rilievo anche grazie al periodo in cui è stata fissata la sua festa. Infatti, dopo i primi freddi autunnali, sopraggiungono insolite variazioni di temperatura antitetiche alla media stagionale, offrendo per un breve periodo di tempo clima mite e un relativo tepore. Quest’anno pare abbia avuto l’intenzione di voler dare maggiore prova della propria carità regalando un giorno in più di pausa dall’inverno, ormai alle porte.