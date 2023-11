Cesena: l’edicola di via Fratelli Bandiera riapre lunedì dopo quasi due anni di chiusura

Dopo quasi due anni di chiusura, quando tutti si aspettavano che il chiosco venisse rimosso da un giorno all’altro, la storica edicola in via Fratelli Bandiera, all’angolo con via Battisti, è pronta a riaprire, con una data certa. Dal Comune sono finalmente arrivate tutte le autorizzazioni necessarie e così, all’alba di lunedì prossimo, Francesco Convertino rialzerà la serranda di quello che vuole tornare a essere non solo un punto vendita di giornali e riviste ma anche un punto d’incontro quotidiano di cui tanti sentivano la mancanza. Inizialmente, per prendere dimestichezza con un mestiere che non ha mai praticato, sarà affiancato dai vecchi gestori, a partire da Cinzia, dai quali ha rilevato l’attività. A condividere con lui l’onore e l’onere della conduzione dell’edicola, a turni, ci sarà anche sua moglie brasiliana Luanda. Il 57enne e la 59enne affrontano questa nuova avventura con grande entusiasmo e ad alimentare la loro fiducia c’è la sorprendente attesa che si è creata in zona per il rilancio di un’attività che è posta nel cuore di una zona densamente popolata.