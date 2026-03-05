Cesena, l’Azienda servizi alla persona cerca immobili da affittare

L’Azienda pubblica dei servizi alla persona del distretto Cesena Valle Savio ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto ai proprietari di immobili nel Comune di Cesena da destinare al progetto SAI – Sistema Accoglienza Integrazione 2026-2028. ASP Cesena Valle Savio garantisce ai proprietari il pagamento regolare e puntuale del canone di affitto; la copertura delle spese condominiali; il rilascio dell’immobile nei termini contrattuali; la riconsegna dell’alloggio nelle condizioni iniziali, salvo normale deperimento d’uso; l’accompagnamento all’abitare e il monitoraggio del rispetto delle regole condominiali tramite operatori dedicati.

Gli alloggi dovranno: essere situati nel Comune di Cesena, essere accatastati a civile abitazione, avere categoria catastale compresa tra A2 e A5, essere conformi alle normative vigenti in materia di impianti, essere dotati di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al 30 giugno 2026, salvo proroghe. Il modulo di partecipazione è disponibile su www.aspcesenavallesavio.eu. Le proposte potranno essere inviate a filippo.venturi@aspcesenavallesavio.eu o via PEC a postmaster@pec.aspcesenavallesavio.eu. Tutte le informazioni sono disponibili nell’Avviso integrale sul sito www.aspcesenavallesavio.eu. Per eventuali chiarimenti, contattare i numeri 349 2280720 e 333 3941565, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 17:00.