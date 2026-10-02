Cesena, l’Auditorium disponibile dal 5 ottobre

Un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla formazione e all’incontro a Cesena. Sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’Aula Magna del Dipartimento di Psicologia all’interno dell’Ex.Tra Arrigoni che a partire da quest’anno diventa ufficialmente l’Auditorium della città. Da lunedì 5 ottobre lo spazio tornerà a essere utilizzato, in parte, dagli studenti dell’Università, e si prepara ad accogliere, già dalle prossime settimane, anche eventi e iniziative culturali pubbliche.

La sala, con una capienza di circa 394 posti, è pronta ad assumere un ruolo più ampio nella vita cittadina, entrando a pieno titolo tra i luoghi della cultura cesenate. L’obiettivo è infatti trasformarla progressivamente nel nuovo Auditorium della città: uno spazio aperto alla musica, al teatro, agli spettacoli, ma anche a incontri, convegni, iniziative scolastiche e appuntamenti istituzionali. Una vocazione che troverà già dalle prossime settimane le sue prime concrete occasioni di espressione. In concomitanza con la programmazione comunale dedicata alla Liberazione di Cesena, che si celebra il 20 ottobre, l’Auditorium ospiterà infatti alcune delle iniziative inserite nel calendario definito dalla Presidenza del Consiglio comunale, aprendosi così, per la prima volta, a un pubblico più ampio.