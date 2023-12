Cesena, l’associazione Penelope compie 20 anni: il 9 dicembre arriva il fratello di Elisa Claps

Chi dimentica, cancella... Noi non dimentichiamo. Una storia raccontata da famiglie, amici, persone. Nata nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, luogo dal quale si erano perse le sue tracce, l’Associazione Penelope ha lo scopo di fornire sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico. Con questa stessa finalità, il 5 dicembre 2003, è stata istituita Penelope Emilia-Romagna, fortemente voluta da Marisa Degli Angeli, la mamma di Cristina Golinucci, la giovane di Ronta di Cesena scomparsa il 1° settembre 1992 e mai più ritrovata. Per ripercorrere questi primi vent’anni insieme a tutti gli amici che l’hanno sostenuta, l’Associazione Penelope Emilia-Romagna sabato 9 dicembre, alle ore 15:30, dà appuntamento nella sala del Consiglio del Comune di Cesena.

Dopo il saluto introduttivo del sindaco Enzo Lattuca, interverrà il fondatore di Penelope nazionale, Gildo Claps. A seguire, sono previsti gli interventi del presidente nazionale, l’Avvocato Nicodemo Gentile, e della presidente regionale Marisa Degli Angeli. Alla cerimonia, aperta a tutta la cittadinanza, prenderanno parte alcune delegazioni di Penelope arrivate dalle altre regioni italiani.

L’Associazione Penelope riunisce e offre sostegno psicologico e legale alle famiglie e agli amici degli scomparsi. “Con Penelope – commenta la presidente Marisa Degli Angeli – abbiamo rotto il muro di silenzio e indifferenza che regnava nella realtà degli scomparsi. Vite sospese da non dimenticare. Familiari da non abbandonare come troppo spesso, in passato, hanno fatto le istituzioni. Adesso nella nostra città, Cesena, da dove operiamo e da cui ci sentiamo fortemente sostenuti, ci ritroveremo per celebrare questo ventesimo anniversario e per fare in modo che mai si spengano i riflettori su queste storie di vita. L’iniziativa del 9 dicembre infatti vuole sensibilizzare ancora una volta l’opinione pubblica perché non dimentichi e per prevenire il fenomeno delle persone scomparse”. L’associazione inoltre fa da tramite tra il popolo degli scomparsi, le istituzioni, gli organi di stampa e i media, per dare voce a chi non ne ha. Nel 2007 nasce la figura del commissario straordinario di governo per le persone scomparse, facente parte del Ministero dell’interno, figura unica nel suo genere in Europa perché presente unicamente negli organi governativi italiani.

L’associazione è aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro. Vuole costruire un’occasione d’incontro per le famiglie che hanno vissuto l’esperienza della scomparsa di un proprio caro; offrire un sostegno legale e psicologico alle famiglie; organizzare iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica perché non dimentichi; farsi promotrice di proposte concrete alle autorità politiche e alle istituzioni per il sostegno alle famiglie e per il reperimento dei dati delle persone scomparse; raccogliere e centralizzare tutti i dati riguardanti le persone scomparse, sul territorio nazionale ed estero, in una vera e propria banca dati.