Cesena, l’assessore regionale Mammi: “Macfrut resta in Romagna”

Macrfrut? Resta in Romagna. Lo ribadisce la Regione in una nota. “Macfrut è una fiera di grandissimo valore strategico ed economico, un punto di riferimento nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo: per noi la sua collocazione naturale è in Romagna. In Emilia-Romagna siamo abituati a fare insieme e continueremo a farlo senza contrapposizioni territoriali ma valorizzando le vocazioni produttive al meglio. Come Macfrut ha saputo fare in tutto questo tempo e continuerà in futuro”.

A sottolinearlo l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alessio Mammi, all’indomani della nomina a nuovo presidente di Cesena Fiere di Patrizio Neri: “A lui, come a tutto il nuovo cda, va il nostro augurio di un buon lavoro- sottolinea Mammi-. Siamo certi che lavoreremo bene insieme per consolidare il valore del polo fieristico, come abbiamo fatto in questi anni con il presidente uscente Renzo Piraccini, a cui va un forte ringraziamento per quanto fatto”.

Riguardo al futuro di Macfrut, “il suo valore strategico è quello di essere organizzata in Romagna- rimarca ancora l’assessore-, una zona forte vocazione ortofrutticola, nella Regione dove hanno sede il più alto numero di organizzazioni di produttori di tutta Italia, di grandi aziende, cooperative, realtà della trasformazione, del packaging e della movimentazione. In Romagna, come in tutta l’Emilia-Romagna, “la Regione sta facendo grandi investimenti per sostenere le filiere e le produzioni, in un’epoca storica di una complessità senza precedenti, quindi Macfrut per noi è una manifestazione fondamentale: è importante che prosegua e rilanci il felice percorso intrapreso in questi anni e anche per questo ci sarà il pieno sostegno del nostro assessorato e di tutta la Regione”, conclude Mammi.