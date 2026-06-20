Cesena, l’assessore Plumari: “Il giardino Ex.tra Arrigoni è uno spazio da tenere vivo per cittadini, associazioni e imprese”

Dopo l’inaugurazione di ieri all’Ex.tra Arrigoni, il Comune di Cesena si attiva per tenerlo vivo e attivo nel tempo: “Ex.tra Arrigoni – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – vuole diventare un nuovo punto di riferimento cittadino per cultura, musica e socialità. Questo nuovo palcoscenico nasce da un percorso di rigenerazione urbana che ha trasformato uno spazio di passaggio privo di una vera e propria identità, se non quella di servizio legato al trasporto pubblico, in un luogo che dovrà essere aperto e vissuto. In questa direzione stiamo lavorando alla definizione di un ricco palinsesto di iniziative per tutti i gusti, con ospiti, attività e proposte in grado di coinvolgere l’intera città. Accanto alla programmazione curata dall’Amministrazione e dai partner culturali, invitiamo cittadini, associazioni e realtà d’impresa a proporre ulteriori eventi e iniziative da svolgere all’interno dello spazio. Gli eventuali interessati sono invitati a compilare il form online disponibile sul sito del Comune”.

Agli interessati è richiesta la compilazione del modulo online: https://forms.gle/DBXfwTU1tSXW542n7.

Il programma estivo prenderà il via a metà luglio con una serie di appuntamenti musicali e performativi: si parte con i DEEP and Fritz, seguiti da una jam session aperta ai musicisti e da un Open Mic comico con gli artisti di Zelig ON. Sempre nel periodo di metà luglio è previsto anche il ‘Departure Fest by Fritz’, la festa del Fritz, mentre a fine luglio il giardino urbano si accenderà con DJ set e con lo spettacolo ‘Greg to Frank’, tributo a Frank Sinatra con Greg del duo comico Lillo e Greg.

Il mese di agosto sarà caratterizzato da nuovi concerti e appuntamenti di grande richiamo: il 6 agosto salirà sul palco Tonino 3000, mentre a fine mese si esibiranno Aida Cooper insieme alla Dino Gnassi Band. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre prenderà invece forma la rassegna “Jazz & Blues at Station”, che accompagnerà il pubblico verso la chiusura della stagione estiva. Nel frattempo, alcune serate vedranno una trasformazione speciale dello spazio: il campo da basket diventerà una pista da ballo grazie alla collaborazione con le scuole di danza del territorio, ampliando così le modalità di fruizione del giardino urbano.

All’inizio di settembre è previsto un concerto di musica classica, mentre il 17 settembre si terrà l’evento “Turbe giovanili”, organizzato dal Progetto Giovani insieme agli studenti delle scuole superiori.