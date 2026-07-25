Cesena, l’assessore Luca Ferrini sulle soste selvagge: “Impossibile intervenire dappertutto”

L’ineccepibile valutazione delle priorità può determinare un mancato intervento. È la presa d’atto dalla quale, per trasparenza, non può esimersi l’assessore alla Polizia locale del Comune di Cesena, Luca Ferrini, a proposito delle soste selvagge in due zone della città, per le quali il “Corriere” ha riportato proteste dei cittadini: le aree nelle vicinanze dell’hotel “Casali” e quelle al Monte. Dichiarandosi «pienamente consapevole» delle tante situazioni di disagio causato «dall’atteggiamento poco diligente, che porta alcuni concittadini a parcheggiare dove non è consentito», Ferrini riconosce la difficoltà ad agire immediatamente dopo ogni segnalazione di infrazione.
«I parcheggi inadeguati sono un problema ricorrente in tutti i quartieri - afferma -. Quando il fenomeno ha dimensioni accettabili, riusciamo a entrare in azione. Altrimenti, dobbiamo valutare le situazioni più gravi per la circolazione o che possano creare disagi escludenti. Ciò non significa - precisa - ignorare le segnalazioni di parcheggi inadeguati anche non ostativi alla viabilità. E l’ho ribadito io stesso al comandante della Polizia locale».