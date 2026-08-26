Cesena, l’assessore Ferrini: “Alla Barriera una semplice lite tra minorenni, niente di paragonabile ai fatti delle scorse settimane”

Cesena
  • 26 agosto 2026
L’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini
L’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini

A Cesena la zona della Barriera è stata interessata da “una lite tra minorenni, alcuni provenienti da Borello e da Mercato Saraceno, nata da una discussione su questioni futili”. Lo riporta il Comune di Cesena in una nota: ”Quando le forze dell’ordine sono arrivate, tuttavia, la situazione era già tornata tranquilla. Gli agenti hanno comunque proceduto all’identificazione di tutti i minorenni presenti. Nessuno è stato soccorso dal 118 e non si è reso necessario alcun intervento sanitario”.

Aggiunge l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini. “Pur essendo la zona della Barriera tra quelle maggiormente attenzionate, questo episodio non è minimamente da paragonare ai fatti raccontati, segnalati e presi in carico nel corso di queste settimane. Va dunque distinto dagli altri interventi effettuati nell’ambito dei controlli nella zona della Barriera”.

L’ordinanza contro il consumo di alcolici: una decina di verbali

L’assessore coglie inoltre l’occasione per fare il punto sull’ordinanza firmata dal sindaco Lattuca il 4 agosto per contrastare il degrado urbano e rafforzare la sicurezza nell’area. “Sul fronte della situazione nella zona della Barriera, giudichiamo positivamente gli effetti dell’ordinanza. A circa tre settimane dall’entrata in vigore del provvedimento, sono state elevate una decina di sanzioni, nei confronti di persone già note agli agenti”. “Il dato più importante – prosegue – non è tanto il numero dei verbali quanto il cambiamento prodotto dal provvedimento: l’obiettivo principale era infatti evitare che si formassero gruppi di persone riunite abitualmente per consumare alcolici, creando le condizioni per schiamazzi, comportamenti molesti e altri episodi problematici. I controlli sono stati intensificati e hanno contribuito ad allontanare alcuni dei frequentatori più problematici, in particolare quelli associati agli episodi di disturbo nelle ore serali e notturne. La situazione resta dunque sotto osservazione”.

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