Cesena, l’assessore Ferrini: “Alla Barriera una semplice lite tra minorenni, niente di paragonabile ai fatti delle scorse settimane”

A Cesena la zona della Barriera è stata interessata da “una lite tra minorenni, alcuni provenienti da Borello e da Mercato Saraceno, nata da una discussione su questioni futili”. Lo riporta il Comune di Cesena in una nota: ”Quando le forze dell’ordine sono arrivate, tuttavia, la situazione era già tornata tranquilla. Gli agenti hanno comunque proceduto all’identificazione di tutti i minorenni presenti. Nessuno è stato soccorso dal 118 e non si è reso necessario alcun intervento sanitario”.

Aggiunge l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini. “Pur essendo la zona della Barriera tra quelle maggiormente attenzionate, questo episodio non è minimamente da paragonare ai fatti raccontati, segnalati e presi in carico nel corso di queste settimane. Va dunque distinto dagli altri interventi effettuati nell’ambito dei controlli nella zona della Barriera”.