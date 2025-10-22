Cesena, l’assessore Castorri: “La nuova zona stazione sarà un biglietto da visita per chi arriva in città”

La zona Stazione sta cambiando volto giorno dopo giorno. Se l’area di viale Europa, dove svetta la nuova e moderna Autostazione del trasporto pubblico locale, è ormai completata, salvo alcune rifiniture ancora in corso, l’attenzione dei cantieri si concentra ora davanti all’ingresso principale della Stazione ferroviaria e nell’area compresa tra la sede del Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum e i licei cittadini (Classico, Scientifico e Linguistico), ovvero in piazzale Karl Marx.

Uno sguardo dall’alto consente di cogliere con chiarezza gli interventi già realizzati e le opere in fase di avvio in quest’area dove sorgerà un parco pubblico dalle svariate vocazioni sociali. Dall’inizio dei lavori, tra giugno e luglio scorsi, si è proceduto con la demolizione delle vecchie pensiline degli autobus, con gli scavi per la posa dei sottoservizi e con il completamento dello sbancamento dell’area. Nel piccolo piazzale su cui si affaccia il ‘Cubo’ il cantiere è ormai alle battute finali: sono già ben visibili il nuovo campo da basket, l’area dedicata al parcheggio delle biciclette con le rastrelliere, la fontana a pavimento e una quinta verde che farà da filtro visivo tra questo spazio e i licei. Manca all’appello l’illuminazione pubblica.

“Anni fa – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – quando abbiamo avviato la progettazione relativa alla rigenerazione complessiva dell’area Stazione, faticavamo a immaginare una zona completamente rinnovata, libera da strutture ormai obsolete e caratterizzata da spazi capaci di mettere al centro le persone. Oggi, a distanza di qualche anno, non solo riusciamo a immaginare quel nuovo volto, ma lo vediamo prendere forma concretamente, a partire dalla nuova Autostazione, attiva da alcuni mesi, e dalla piazza-gioco, che sarà fruibile già nelle prossime settimane. Siamo molto soddisfatti di come le imprese esecutrici stanno portando avanti i lavori su tutti i fronti: dalla realizzazione della pista ciclabile che collegherà viale Europa a corso Cavour, attraversando piazzale Karl Marx, fino alla rigenerazione degli spazi interni dell’ex Fricò, che accoglieranno il Centro per l’impiego e CesenaLab. In questo intervento, in particolare, si è proceduto con la demolizione dei locali interni, il rifacimento delle coperture e la creazione di nuovi ambienti in acciaio e vetro. L’intera area, una volta completata, sarà un vero e proprio biglietto da visita per chi arriva in città e, ne siamo certi, rappresenterà al meglio il grande impegno che in questi anni abbiamo dedicato agli investimenti, alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana di luoghi centrali per la vita cittadina”.