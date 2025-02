Cesena, l’assessore Castorri: “I lavori di Case Finali rispondono all’esigenza di rinaturalizzare gli spazi”

Avviati nel mese di novembre, proseguono a Case Finali i lavori di desigillazione progettati dall’Amministrazione comunale con lo scopo di rendere ulteriormente vivibile e sicura, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, questa area pubblica del quartiere Fiorenzuola. Ad oggi, rispettando il progetto approvato dalla Giunta e condiviso con il Consiglio di Quartiere, la ditta esecutrice sta operando lungo via Lambruschini, nel tratto stradale compreso tra le vie Gadda e Ungaretti, e tra le vie Ungaretti e via Lambruschini con le opere di desigillazione e relativo ampliamento delle aiuole verdi.

“A differenza degli altri cantieri attivi sul territorio comunale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – l’intervento in corso nella zona residenziale di Case Finali fa riferimento a una duplice esigenza: da un lato di pura rigenerazione urbana di un’area realizzata negli anni ’80 nell’ambito di un piano di edilizia popolare e, dall’altro, risponde concretamente e strutturalmente a un bisogno di rinaturalizzazione degli spazi pubblici attraverso un significativo intervento di recupero che, ne siamo certi, eleverà la qualità della vita dei cittadini residenti. Il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo – prosegue l’assessore – hanno reso le nostre città più esposte e più fragili di fronte agli effetti, spesso disastrosi, dei cambiamenti climatici. È necessario dunque un cambio di paradigma anche al fine di rendere più verdi alcune zone cittadine. È quanto avviene nel corso di questi mesi a Case Finali dove i lavori, salvo sospensioni per imprevisti o condizioni meteo sfavorevoli, saranno conclusi a fine luglio 2025”.

I lavori relativi al progetto approvato nell’ambito del programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano sono stati aggiudicati lo scorso autunno dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio alla ditta Sear. Costruzioni Stradali di Cesena per un importo a base di gara di 334.453,15 euro, coperti al 100% da un finanziamento che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha assegnato al Comune di Cesena.