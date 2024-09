Cesena, l’assessora Baredi: “Laboratorio di cucina alla scuola di San Vittore, ecco i costi”

L’assessora alla Scuola Elena Baredi in una nota ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Nicholas Pellegrini sul laboratorio di cucina alla scuola primaria di San Vittore. Riguardo ad arredamento e costi, l’assessora ha specificato: “Il laboratorio è arredato con mobili di tipo domestico idonei alla conservazione e trasformazione dei cibi, oltre a tavoli e sedie. La spesa complessiva per l’acquisto di mobili e attrezzature è stata di 9.660,01 euro iva compresa, a cui si sono aggiunte modeste spese impiantistiche di adeguamento in corso d’opera pari a circa 400 euro. Il laboratorio sarà utilizzato da tutte le classi in nome di una didattica interattiva”.