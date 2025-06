Cesena, l’assessora Baredi: “Buone vacanze a studenti e personale della scuola, da settembre tre nuovi nidi d’infanzia”

Tempo di vacanze per quasi 20mila studenti cesenati. Con la conclusione dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia, termina oggi ufficialmente l’anno scolastico 2024-2025 frequentato a Cesena da ben 17.312 studenti, dai 3 ai 18 anni (1.806 sono gli alunni delle scuole d’infanzia, 3.783 delle primarie e 2.774 delle secondarie di primo grado, 8.949 delle secondarie di secondo grado). Per questa occasione l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi ha rivolto i suoi saluti a tutta la popolazione scolastica augurando agli studenti di vivere appieno il periodo estivo di vacanza e riflettendo sul percorso sviluppato nel corso di questi mesi al fianco di famiglie, dirigenti scolastici, insegnanti e operatori.

“Rivolgo – commenta l’assessora Baredi – un saluto e un augurio sincero a tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che concludono oggi l’anno scolastico. A loro, alle famiglie, agli insegnanti, al personale scolastico e a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a costruire una comunità educativa solida, va il mio ringraziamento. Anche nel corso dell’anno scolastico appena concluso, l’Amministrazione comunale ha attivato cantieri di comunità per una scuola in movimento che cresce insieme alla comunità di riferimento. Abbiamo per questo proseguito il lavoro di potenziamento dei servizi scolastici, in costante dialogo con i plessi e le direzioni didattiche. È per consolidare questa collaborazione e con lo scopo di ribadire la centralità della scuola nelle nostre politiche che a novembre è stato istituito un tavolo permanente di confronto a cui hanno aderito genitori, insegnanti, educatori, operatori e istituzioni per condividere esigenze, bisogni e richieste. Non tutte le sollecitazioni possono essere soddisfatte, questo lo sappiamo, ma è fondamentale confrontarsi apertamente definendo priorità condivise. Particolare attenzione è stata riservata inoltre all’allineamento con le proposte educative sviluppate localmente e in ambito europeo, attraverso progetti che mettono alla prova e valorizzano le competenze di studenti di ogni età, promuovendo cittadinanza attiva, inclusione e apertura internazionale. È infatti essenziale creare ponti tra la scuola e la città: non sono due ambiti isolati ma due parti dello stesso corpo che devono comunicare continuamente favorendo il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti e l’integrazione tra famiglie e studenti”.