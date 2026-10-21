Cesena, l’asilo nido “Il Prato” festeggia 100 anni venerdì 23 ottobre

Una storia lunga un secolo. Era il 1926 e in viale Carducci apriva i battenti la Casa della madre e del bambino, presidio diventato nel giro di poco tempo un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie e il quartiere fino a trasformarsi nel primo moderno servizio pedagogico. Oggi, dopo cento anni, l’asilo nido ‘Il Prato’ raggiunge un traguardo che va ben oltre la ricorrenza: un secolo di storia che racconta l’evoluzione dei servizi educativi per i più piccoli, il ruolo delle istituzioni nella tutela dell’infanzia e il valore di un’esperienza pedagogica in grado di rinnovarsi nel tempo, accompagnando la crescita di intere generazioni. “‘Il Prato’ – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi – affonda le proprie radici nei primi progetti dedicati alla tutela dell’infanzia in città e rappresenta oggi una testimonianza significativa della storia educativa della comunità cesenate. In cento anni sono cambiati i contesti sociali, le famiglie, i bisogni dei bambini e le prospettive pedagogiche, ma è rimasta centrale la funzione del nido come luogo di accoglienza, relazione, scoperta e apprendimento. Il centenario ci offre l’occasione per guardare al passato ma anche per riflettere, oggi, sull’importanza dei servizi per l’infanzia. Il nido non è soltanto uno spazio in cui i bambini trascorrono le prime ore della giornata lontano da casa, ma un ambiente educativo in cui prendono forma le prime esperienze di socializzazione, autonomia e conoscenza del mondo. È qui che le relazioni con gli altri bambini e con le educatrici contribuiscono a costruire le basi della crescita, nel rispetto dei tempi, delle caratteristiche e delle potenzialità di ciascuno”.

Per celebrare questo importante anniversario, l’Amministrazione comunale promuove una festa aperta alle famiglie, ai bambini, al personale di ieri e di oggi e a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre, dalle ore 15:45, negli spazi della struttura di viale Carducci 65.

La festa sarà aperta dal saluto del sindaco Enzo Lattuca, seguito dagli interventi dell’assessora Baredi, e della dirigente Monica Esposito. Nel corso del pomeriggio si terrà inoltre lo svelamento di una targa celebrativa in ceramica, realizzata appositamente per il centenario e destinata a essere collocata su una delle pareti esterne della struttura. Ampio spazio anche a una mostra fotografica, curata dalle educatrici, che ripercorrerà le tappe di questa lunga esperienza educativa attraverso immagini. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre inaugurata la nuova biblioteca del nido, uno spazio rinnovato e dedicato alla promozione della lettura.