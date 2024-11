Cesena, l’area di via Romea a San Mauro in Valle resta a destinazione agricola: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

L’area di via Romea, a San Mauro in Valle, è e rimarrà a destinazione agricola. A stabilirlo è la recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato (si tratta del secondo grado di giudizio) che dà ragione al Comune di Cesena e a quanto previsto dall’attuale strumento urbanistico. Lo annuncia il Comune in una nota, riportando stralci della sentenza: “La scelta del Comune – si legge – appare razionale in quanto rimette a una valutazione ancorata al criterio temporale che dimostri l’interesse alla presentazione del piano attuativo”. Questo significa che l’Ente ha agito in modo lineare e corretto adottando una soluzione adeguatamente motivata nel pieno rispetto degli indirizzi generali della Regione e delle politiche di tutela del territorio su cui si basa il un nuovo approccio urbanistico, improntato alla sostenibilità ambientale, e dunque al minor consumo di suolo e alla rigenerazione.