Cesena, l’arcivescovo Caiazzo chiude l’anno giubilare con un grido forte contro i mali del mondo

Cesena
  • 28 dicembre 2025
L’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo
L’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo
La cattedrale piena
La cattedrale piena
Amministratori comunali presenti alla messa
Amministratori comunali presenti alla messa
Il vescovo emerito Douglas Regattieri alla celebrazione
Il vescovo emerito Douglas Regattieri alla celebrazione

La messa di chiusura dell’anno giubilare, che l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha finito di celebrare da poco in cattedrale, è stata scandita da una omelia molto intensa, legata alle tragedie del mondo di stringente attualità, addolcita da richiami alla «speranza» e a Cristo come punto fermo in una realtà dove «tutto passa, anche gli imperi».

«Il male nel mondo è sotto gli occhi di tutti, anche di chi non crede e gli attribuisce cause diverse - ha detto tra le altre cose - Questo è il tempo in cui siamo chiamati a cercare e realizzare nuove strade di speranza. Nonostante noi, Dio continua a fidarsi di noi e ci chiede di essere portatori di pace, giustizia, fraternità, comunione, come risposta a tutto il male che continua a proliferare, seminando disperazione, disordine, odio». Tanti i mali ricordati da monsignor Caiazzo: «Deportazioni, respingimenti, discriminazioni, accaparramenti di terre rare sottratte con la violenza a chi ci vive da sempre, morti per mancanza di casa, cibo, caldo e per violenze». Poi un riferimento ai migranti, ricordando che «Gesù nacque in terra straniera fuggendo dalla sua terra e poi fu respinto da chi disse “non c’è posto”» e oggi «questa storia si ripete, per sfuggire a poteri dominanti che non consentono di vivere in libertà». Infine, la sottolineatura delle «fragilità familiari di fronte alla necessità di assistere malati, minori e anziani».

