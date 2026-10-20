Cesena, l’ansia dei disordini corre su WhatsApp, il sindaco Lattuca: “Non cadiamo in spirali di paura incontrollata”

Sono giorni di tensione a volte giustificata, a volte immotivata, con le fake news alimentate dalle chat WhatsApp che fanno crescere irresponsabilmente l’apprensione. Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca è intervenuto in una nota: “Ascoltiamo la rabbia e ci sforziamo di capirne le ragioni, ma non accettiamo che diventi un’occasione per distruggere, per fare caos, perché anche la rabbia più comprensibile non può mai sfociare nella violenza, non porta da nessuna parte, anzi rischia di portare ad una risposta esclusivamente repressiva e quindi regressiva. Il nostro senso di responsabilità ci porta a stare dentro le cose, a metterci in mezzo quando la situazione lo richiede, come hanno fatto quegli insegnanti che, a Torino, hanno impedito che si arrivasse allo scontro tra studenti e forze dell’ordine. Tutti noi impegnati a gestire la cosa pubblica in questi casi siamo, o dovremmo essere, una pacifica forza di interposizione. Non vogliamo né i sanpietrini sui poliziotti, non possiamo immaginare che la soluzione siano i manganelli sui ragazzini”.