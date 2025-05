Cesena, l’alluvione e i costi della ripartenza. Lattuca: “Sappiamo bene che l’opera non è finita”

A due anni dal 16 maggio 2023, giorno in cui la città di Cesena è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali, l’Amministrazione comunale ha fatto il punto, questa mattina, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, sugli interventi di ripristino e messa in sicurezza progettati, avviati e, in molti casi, già eseguiti su infrastrutture stradali, edifici e spazi pubblici alluvionati. Sono stati il sindaco Enzo Lattuca e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale a entrare nel merito degli interventi e dell’articolato piano della ricostruzione post-alluvione.

I lavori sono stati realizzati grazie a finanziamenti governativi, per un ammontare complessivo di 15.581.244,56 euro, alle somme derivanti da donazioni di cittadini e imprese (sono 3.384 i versamenti sul conto corrente comunale per complessivi 3.901.357,47 euro ) e da fondi assicurativi. Tutte le risorse assegnate nel corso di questi due anni sono state utilizzate, e l’obiettivo della pubblicazione ‘Oltre l’argine’ a cura del Comune di Cesena e di Matilde Studio, presentata questa mattina in Malatestiana e reperibile dalle prossime settimane online e nelle sedi comunali, è raccontare come.

Nel corso di questi due anni, anche grazie alle risorse sbloccate dalle ordinanze commissariali 6 e 13 (per un totale di 7.569.451,8 euro), sono stati eseguite verifiche geologiche, lavori di rimozioni detriti e di pulizia straordinaria, movimentazione di terreni, di rimozione di detriti legnosi, spurgo pozzetti e collettori, pulizia fossi e attraversamenti tombinati, di rifacimento della segnaletica stradale. Ulteriori lavori eseguiti: asfaltature e sigillature strade franate, pulizia straordinaria della rete fognaria, riprofilatura e messa in sicurezza dei fossi, movimento terre e fanghi alluvionali. A questi si sommano gli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle frane: è questo il caso delle vie Roversano, Tomba o Casetto, Calisese 2777, Madonna dell’Olivo, Montegrande e Formignano sul crinale Borello-Formignano-Casalbono, Paderno, Lizzano, lungo la pista ciclopedonale del Savio e sul torrente Pisciatello, via Chiesa di Casale, strada Casalbono, le vie San Tomaso e Rio Marano, via Fornasaccia, via Castello di Carpineta 1951, via Montecavallo, via Pianazze, sottopasso Machiavelli e via Giarabub, rifacimento delle banchine stradali tra i quartieri Centro urbano e Oltresavio.

Con le risorse sbloccate dall’ordinanza 19 (326.792,76 euro) sono stati eseguiti ripristini alla centrali termiche e agli impianti elettrici degli edifici scolastici danneggiati e ulteriori ripristini a seguito di infiltrazioni. In relazione ai ripristini degli impianti sportivi e delle palestre l’ordinanza 24 ha sbloccato 2.135.000,00 euro. Corrispondono invece a 5.550.000,00 euro i lavori finanziati attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: si tratta della messa in sicurezza e adeguamento degli impianti fognari tra le zone Oltresavio ed ex Zuccherificio, delle frazioni di Bulganrò e di Borgo Rose, compreso il rifacimento dei ponti sul Rio Granarolo.