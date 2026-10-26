Cesena, l’Agenzia del Demanio consegna al Ministero dell’Interno il nuovo Commissariato della Polizia di Stato

L’Agenzia del Demanio ha consegnato al Ministero dell’Interno il nuovo Commissariato della Polizia di Stato di Cesena, realizzato all’interno della Caserma “Decio Raggi” di via IV Novembre. La nuova sede si sviluppa su una superficie di circa 1.110 metri quadrati, distribuiti tra piano terra e primo piano, e ospita uffici, archivio e locali tecnici.

L’opera è frutto di un intervento articolato in due lotti funzionali: uno, curato dall’Agenzia del Demanio, che ha completato il complesso con la realizzazione del secondo edificio e delle sistemazioni esterne, e l’altro affidato al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, che ha eseguito le demolizioni preliminari e la costruzione del primo edificio. “La consegna - si legge in una nota dell’Agenzia del Demanio - oltre a determinare un risparmio di spesa per lo Stato grazie alla chiusura di locazioni passive per circa 123 mila euro/anno, segna il completamento di un importante progetto di riqualificazione che rafforza la presenza dello Stato sul territorio e mette a disposizione della Polizia di Stato una sede pienamente adeguata alle esigenze operative e organizzative del servizio”.